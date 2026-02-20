Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 20 Şubat Gelinim Mutfakta altınlar kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 20 Şubat Gelinim Mutfakta altınlar kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Bu haftaya özel gelinlere 10 değil 14 bilezik veriliyor. Geçen hafta eleme yapılmazken bu hafta Alime, Tuğba, Ayten, Gözde arasından birinin elenmesi bekleniyor. Yüksek puan alan yarışmacı ise gün birincisi olacak. Peki, 20 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 12:24 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da eleme ve birinci olan isim merak ediliyor. Hazırlanan tarifin ve kayınvalidelerin değerlendirmesi sonrasında günün çeyrek altın kazanan ismi belli olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 20 Şubat Gelinim Mutfakta altınlar kim kazandı?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim merak ediliyor.

        GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

        Alime-

        Tuğba-

        Ayten -

        Gözde –

        3

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        19 Şubat Perşembe günün birincisi Tuğba ve Alime oldu. İki gelin arasında çekilen kura sonucu çeyrek altını kazanan gelin Alime oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Edirne'de sular çekiliyor!
        Edirne'de sular çekiliyor!
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?