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90'lı yıllara damgasını vuran programla tanınmıştı! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu!

Tülin Koca, 90'lı yıllara damgasını vuran gelin kaynana yarışmalarından biri olan Gelinim Olur Musun programıyla adından söz ettirmişti. Tülin ile Caner'in ilişkisi sunuculuğunu Ebru Akel'in üstlendiği Gelinim Olur Musun programına damga vurmuştu. Program ile adını geniş kitlelere duyuran Tülin Koca adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Gelinim Olur Musun Tülin’in yıllar içerisindeki değişimi...

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  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!

    Bir döneme damgasını vuran Gelinim Olur Musun programı'nın Tülin'i son haliyle gündeme geldi.
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!

    Ebru Akel’in sunuculuğunu üstlendiği program; Semra Kaynana, Ata Türk, Sinem Umaş, Caner Toygar ve Tülin Koca gibi isimleri fenomen haline getirdi.
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!

    Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye’ye duyurdu.
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!

    Programın en dikkat çeken isimlerinden olan Caner ile Tülin’in aşkı hüsranla sonuçlandı.
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!

    Tülin Koca, programın ardından bir süre gündüz kuşağı programlarına konuk oldu.
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!

    Yıllar sonra Caner Toygar’ın Esra Erol’un evlilik programıyla ekranlara dönmesinin ardından Tülin de Seda Sayan’ın kadrolu gelin adayı ve yorumcusu oldu.
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!

    Gelinim Olur Musun'un Tülin’i yıllar içerisindeki değişimiyle gündeme geldi.
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!

    İşte, Gelinim Olur Musun Tülin Koca'nın son hali…
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!
  • 90'lı yıllara damgasını vuran programla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun'un Tülin’i adeta bambaşka biri oldu! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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