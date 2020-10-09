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HaberlerVoleybol17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Rusya'ya mağlup oldu
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17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Avrupa 2.'si oldu

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Rusya'ya 3-1 yenilerek Avrupa 2.'si oldu

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Rusya'ya mağlup oldu

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Rusya'ya 3-1 yenilerek Avrupa 2.'si oldu.

Türkiye: 1 - Rusya: 3

Salon: SC Verde

Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ),Veronica Mioara Papadopol (Romanya)

Türkiye: Özge Arslanalp, Ege Melisa Bükmen, Deniz Nazlıcan Zengin, Pelin Eroktay, Özlem Şahin, Dalia Wilson (Yasemin Narlıoğlu, Aleyna Göçmen, Dilay Özdemir, Beren Yeşilırmak, Miray Gözübüyük)

Rusya: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova (Demidova, Artiukhina, Sabitova, Dumrauf, Khabibrakhmanova)

Setler: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25

Süre: 97 dakika (26, 21, 23, 27)

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın final maçında Rusya ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Rusya, etkili servisler kullandığı ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-12 aldı.

Ay-yıldızlılar, dördüncü sette daha az hata yaparak başabaş bir oyun sergilese de son bölümde etkili olan Rusya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

1. Grup'ta 5'te 5 yaparak çıktığı yarı finalde Sırbistan'ı eleyen milliler, finalde Rusya'ya kaybederek şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

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