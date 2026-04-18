        Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı? Muhtemel 11’ler

        Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalmasının ardından Galatasaray, bugün Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak istiyor. Peki Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler neler? Detaylar haberimizde.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 10:44 Güncelleme:
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 68 puanla zirvede yer alırken; kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgiyle elde ettiği 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray, bu karşılaşmada hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11’ler neler? Detaylar haberimizde.

        GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele bu akşam futbolseverlerle buluşacak.

        GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele futbolseverler tarafından ekran başından takip edilebilecek.

        OSIMHEN OYNAYACAK MI?

        Galatasaray’da takımla birlikte antrenmanlara başlayan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in, Gençlerbirliği maçında sahada olması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanında yaşadığı kol sakatlığı sonrası ameliyat edilen yıldız oyuncunun, bu karşılaşmada özel bir koruyucu aparatla forma giymesi planlanıyor.

        MUHTEMEL 11’LER

        Gençlerbirliği:

        Kaleci: Velho

        Defans: Thalisson, Zuzek, Goutas, Pereira

        Orta saha: Dele-Bashiru, Metehan Mimaroğlu, Tongya, Oğulcan Ülgün

        Forvet: Traore, Koita

        Galatasaray:

        Kaleci: Uğurcan Çakır

        Defans: Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs

        Orta saha: Torreira, Lemina, Sane, Sara

        Forvet: Lang, Barış Alper Yılmaz

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
