        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nden "bahis" operasyonu açıklaması - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nden "bahis" operasyonu açıklaması

        Gençlerbirliği Kulübü, "Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi" ifadesiyle anılan bir kişinin bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:26 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:26
        Gençlerbirliği'nden "bahis" operasyonu açıklaması
        Gençlerbirliği Kulübü, "Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi" ifadesiyle anılan bir kişinin bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, 'Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi' ifadesiyle anılan şahsın, bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu kişi, kulübümüzde halihazırda herhangi bir görevde bulunmamaktadır. İlgili şahıs, geçmiş dönemlerde yönetim kurulunda yer almış olup, bugün itibarıyla Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde aktif bir yöneticilik sıfatı yoktur. Kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Kulübümüzün mevcut yönetimi ve kurumsal yapısı ile bahse konu olay arasında herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ülke futbolunu bahis ve şike lekesinden arındıracak her türlü sürecin destekçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

