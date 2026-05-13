        Haberler Bilgi Spor Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı izle

        Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı canlı izle bilgisi: Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

        Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka nedeniyle, Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesinin maç saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Trabzonspor'un rakibi oldu. Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor'u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. Peki, "Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı izle bilgisi...

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 20:38 Güncelleme:
        Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Trabzonspor ile Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerde bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 karşılaşmadan galip ayrıldı. Başkent ekibi ev sahibi olmanın avantajını kullanıp adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibi ise zorlu deplasmanda rakibini saf dışı bırakıp final biletini kapmak istiyor. Peki, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...

        GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30 oynanacak.

        GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        KUPADA 294. MAÇ

        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçıyla kupada 294. maçına çıkacak. Geride kalan 293 karşılaşmada bordo-mavili ekip 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 236 gol gördü.

        9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

        Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

        Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda aynı zamanda Türkiye Kupası’nda da finale kalan Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez mutlu sona ulaştı.

        İKİ TAKIM KUPADA 8 KEZ KARŞILAŞTI

        Trabzonspor ile Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi ise 1 kez sevinen taraf oldu.

        Karadeniz ekibi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Arda, Hamza, Hanousek, Ousmane, Ensar, Samed, Göktan, Erk Arda, Furkan

        Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
