Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka nedeniyle, Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesinin maç saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Trabzonspor'un rakibi oldu. Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor'u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. Peki, "Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı izle bilgisi...
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Başkent ekibi ev sahibi olmanın avantajını kullanıp adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibi ise zorlu deplasmanda rakibini saf dışı bırakıp final biletini kapmak istiyor. Peki, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...
GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30 oynanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KUPADA 294. MAÇ
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçıyla kupada 294. maçına çıkacak. Geride kalan 293 karşılaşmada bordo-mavili ekip 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 236 gol gördü.
9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI
Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.
Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda aynı zamanda Türkiye Kupası’nda da finale kalan Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez mutlu sona ulaştı.
İKİ TAKIM KUPADA 8 KEZ KARŞILAŞTI
Trabzonspor ile Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi ise 1 kez sevinen taraf oldu.
Karadeniz ekibi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı.