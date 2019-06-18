Edinilen bilgiye göre, 2996 ada, 7 sayılı parselde yer alan Gençlik Parkı’nın arazisi 22 Haziran 1981 tarihinde Milli Komite kararıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Milli Emlak da kullanım hakkını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. Milli Emlak 2017 yılında belediyeye “buradaki tesisleri işletmelere vermişsiniz para kazanıyorsunuz, bize para ödeyeceksiniz” şeklinde yazı gönderdi. Belediye para ödemezken 15 Eylül 2017 tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla Gençlik Parkı’nın mülkiyetinin devrini talep etti. Milli Emlak talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Gençlik Parkı’nın kullanım hakkı 24.12.2018 tarih ve 48537 sayılı yazıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Gençlik Parkı’nın daha sonra, içindeki tesislerin kira gelirlerinin kira sertifikası ihracında kullanılması amacıyla Hazine Varlık Kiralama A.Ş.’ye tahsis edildiği kaydedildi.