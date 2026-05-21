        Haberler Spor Diğer Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Geleneksel oyunlarımız geleceğe aktarılıyor

        Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festivalde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 15:16 Güncelleme:
        "Geleneksel oyunlarımız geleceğe aktarılıyor"

        Bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapıldı. Ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehteran ekibi sahne aldı.

        "Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival"in açılış gününde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Türkiye'nin spora yaptığı yatırımlara dikkati çeken Bakan Bak, "Festivale gelirken çocukları, gençleri görünce çok mutlu olduk. Kültürümüzün taşındığı, heyecanın bir araya geldiği, gençlerimizin köklerini öğrendiği bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Misafir bakanlara, misafir sporculara, misafir hocalara tekrar İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Emeği geçen bakanlıklara teşekkür ediyorum. Türk sporunda önemli şampiyonluklar kazanmış sporcular var, onlara Türkiye'ye kazandırdıkları başarılar nedeniyle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Birçok uluslararası turnuvanın Türkiye'de yapıldığını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi sayesinde sporda büyüyen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesisi hamlesi modern stadyumlar, modern yüzme havuzları her şeyiyle spor ülkesi Türkiye var. Bu nedenle tüm misafirlerimize Türkiye'ye İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Tüm kültürler burada, mutfaklar burada. Dünya burada, hoş geldiniz sefalar getirdiniz."

        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
