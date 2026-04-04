Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik mesajı!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti
Giriş: 04.04.2026 - 18:22
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet’i yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, rakibini yenerek 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Sarı kırmızılı ekibi de mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."
