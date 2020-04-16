Gene de sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Gene de ayrı mı yazılır, birleşik mi? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

GENE DE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, gene de şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "gene de, ge nede" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'gene de'dir.

GENE DE NE DEMEK?

Gene de sözcüğünün TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'öyle olduğu halde, rağmen' anlamlarına gelmektedir.