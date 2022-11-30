NEDEN BİR YER AFET BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLİR?

Bir yer afet bölgesi olarak ilan edildiğinde; şehrin tamir edilmesi ve yaşayanların sosyal hayata daha hızlı dönmesi için birtakım uygulamalar yapılır.

- Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülür.

- Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla teknisyenler görevlendirilir.

- Yönetmelikte bölgedeki kişilerin, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi öngörülür.