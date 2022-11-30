Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildi! Bu ne anlama geliyor?

Düzce'de yaşanan 6 şiddetindeki depremin etkileri sürüyor. Şehirde yıkılan veya hasar gören binaların tamiri devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan etti. Bu uygulama, depremin günlük hayatı etkilediği durumlarda uygulanıyor.

ABONE OL
  • Genel hayata etkili afet bölgesi ne demek, ne anlama gelir? Neden bir yer Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Düzce'de meydana gelen 6 şiddetindeki deprem sonrasında Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan etti. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı şekilde yürütebileceğiz" dedi.

    Peki, genel hayata etkili afet bölgesi ne demektir, neden böyle ilan edildi? Detaylar haberimizde yer alıyor.
  • Genel hayata etkili afet bölgesi ne demek, ne anlama gelir? Neden bir yer Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilir?

    GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NEDİR?

    Düzce'de meydana gelen ve çevre iller tarafından da hissedilen deprem sonrasında 6 kişi hayatını kaybederken, 93 kişi de yaralanmıştı.

    Şimdi ise Düzce, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "genel hayata etkili afet bölgesi" olarak ilan edildi. 
  • Genel hayata etkili afet bölgesi ne demek, ne anlama gelir? Neden bir yer Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilir?

    "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" tanımı 7269 sayılı Afetler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre yapılıyor.

    Yönetmelikte, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için birtakım kriterleri sağlaması gerekiyor.
  • Genel hayata etkili afet bölgesi ne demek, ne anlama gelir? Neden bir yer Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilir?

    GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEKTİR?

    Yönetmeliğe göre belirlenen kriterler şöyle;

    - Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

    - Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş olması,

    - Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,

    - O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

    - O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

    - Ulaşım imkânlarının çok sınırlı olması.
  • Genel hayata etkili afet bölgesi ne demek, ne anlama gelir? Neden bir yer Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilir?

    NEDEN BİR YER AFET BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLİR?

    Bir yer afet bölgesi olarak ilan edildiğinde; şehrin tamir edilmesi ve yaşayanların sosyal hayata daha hızlı dönmesi için birtakım uygulamalar yapılır.

    - Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülür.

    - Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla teknisyenler görevlendirilir.

     - Yönetmelikte bölgedeki kişilerin, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi öngörülür. 
  • Genel hayata etkili afet bölgesi ne demek, ne anlama gelir? Neden bir yer Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilir?

    - Kamu personeline de düzenli bir şekilde yolluk, harcırah ve avans ödemesi yapılır. 

    - Bölgedeki her bir ailenin, her bir bireyinin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir. 

    - Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir, binaların yıkılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunur.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.