        Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellere yüzde 10-55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellere ise yüzde 10-85 arası oranlarda artış yapıldı

        Giriş: 10.12.2025 - 07:56 Güncelleme: 10.12.2025 - 07:56
        Hastanelere ödenen bedeller arttı
        "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        SGK'nin NSosyal hesabından tebliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzca genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde yaptığımız artışlar ile toplam 110 milyar lira iyileştirme sağladık. Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30, diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artış yaptık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10-85 aralığında artış sağladık. Milletimizin sağlığı ve refahı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        "ÖNEMLİ BİR İYİLEŞTİRMEYİ TAMAMLAMIŞ OLDUK"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum."

