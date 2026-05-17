Genoa: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Genoa ile Milan kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Giriş: 17 Mayıs 2026 - 15:18 Güncelleme:
Milan'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Christopher Nkunku (p) ve 81'de Zachary Athekame kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 88. dakikada Johan Vasquez'den geldi.
Bu sonucun ardından Milan 3 maç sonra kazandı ve 70 puana yükselerek Devler Ligi umudunu sürdürdü. 4 maçtır kazanamayan Genoa ise 41 puanda kaldı.
Ligin 38. ve son haftasında Milan sahasında Cagliari'yi ağırlayacak. Genoa ise deplasmanda Lecce'ye konuk olacak.
