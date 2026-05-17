Genoa: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU

Yeğeni Amine'yi, arsa fiyatını artırdığı için öldürmüş

Antalya'da arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u (40) tabancayla 4 el ateş ederek öldüren dayısı Ömer A. (63), satış için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin TL isteyince çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiğini söyledi. (DHA)