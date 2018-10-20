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Fenerbahçe'de Ozan ve Dirar'ın takıma dönmesi çok zor gözüküyor. Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu görevde olduğu sürece bu isimler için olası bir dönüş şansı yok gibi. Bu yüzden yönetim devre arasında Ozan ve Dirar'ı mutlaka gönderecek. (Milliyet)