Apollo 11 uzay aracının, ay yüzeyine inerek bir ilki başarmasının ardından tam 49 yıl geçti. Ancak 20 Temmuz 1969 günü gerçekleşen bu olayla ilgili komplo teorilerinin ardı arkası aradan geçen yarım yüzyıllık döneme karşın bir türlü kesilmedi. İnsanlık tarihinde bir ilk olan aya inişle ilgili görüntülerin aslında dünyada, bir stüdyo ortamında çekildiği yönündeki tartışmalar bir türlü sönmedi.

Hatta “Aya iniş stüdyo ortamında simüle edildi, aslında aya hiç gidilmedi” diyenlere, Apollo 11’in çektiği 10 binden fazla fotoğrafı, bu ayın başında Flickr hesabından tekrar yayınlayan NASA da cevap vermişti. Bu ispat yarışına simdi ise grafik işlemci üreticisi Nvidia da katıldı.

GRAFİKLER SİMÜLE EDİLDİ

Şirketten “Şu anki en gelişmiş grafik kartlarıyla bile bunu stüdyo ortamında çekemeyiz” açıklaması geldi. Bundan 4 yıl önce Ay'a iniş sürecini Maxwell grafik işlemci ünitesiyle (GPU) simüle eden ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını gösteren şirket, şimdi de gerçek zamanlı ışın izleme teknolojosiyle yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İşte Ay'a iniş simülasyonu:

Neil Armstrong'un aya ayak basmasından yaklaşık yarım yüzyıl sonra, Nvidia’nın en gelişmiş GPU mimarisiyle yapılan simülasyon testi (turing) de aynı sonucu verdi. Apollo 11’in aya inişinin bir aldatmaca olduğu mitini yalanlamak için yapılan test, söz konusu görüntülerin, bırakın 1969 yılındaki teknolojileri, şu anki en gelişmiş grafik teknolojileriyle bile çekilemeyeceğini ortaya koydu.

'BU GÖRÜNTÜLER GİTMEDEN ÇEKİLEMEZ'

Yapılan testle ilgili olarak Nvidia CEO’su Jensen Huang, “RTX ekran kartlarıyla simülasyon oluşturma teknolojilerini kullanarak, ışık fiziğini simüle edip, işlerin nasıl göründüğüne baktık” dedi.

Geliştirdikleri yeni grafik teknolojisinin, 4 yıl önceki çalışmalarının doğruluğunu bir kez daha ispatladığını vurgulayan şirket, yapılan son testin sonucunu ise şu sözlerle duyurdu: “Astronotun kaskına vuran yansıma, Güneş dışında herhangi bir ışık kaynağından (stüdyo ışıkları gibi) gelmediğini gösteriyor. Bu, sadece doğal bir ışığın yapabileceği bir yansıma."

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