Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerjiGersan koronavirüs konusunda faaliyetlerini artırdı - haberler
ABONE OL

Koronavirüs kapsamında UV Led teknolojisi üretimine başladı

Koronavirüs için faaliyetini artıran Gersan, UV Led teknolojisi ürünlerde tasarım ve üretim aşamasına geçtiğini duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "UV Led teknolojisini içeren ürünlerimizde ilaç, sağlık, otomotiv, makine, inşaat, yiyecek-içecek, eczacılık, lojistik ve tedarik zinciri sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde satış, iş ve ürün geliştirme, pazarlama, mühendislik, robot teknolojileri alanlarında öncelikli olacak şekilde Covid-19 konusunda faaliyetlerimizi artırdığımızı kamuoyuna duyururuz" denildi

Gersan
Reuters

Gersan Elektrik koronavirüs konusunda faaliyetlerini artırdığını ve UV Led teknolojisinde tasarım ve üretim aşamasına geçildiğini duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Nisan 2018'de Seoul Viosys firması ile yaptıkları anlaşma kapsamında şirketin "Türkiye tek yetkilisi" konumunda olduğu belirtilerek, "UV Led teknolojisini içeren ürünlerimizde ilaç, sağlık, otomotiv, makine, inşaat, yiyecek-içecek, eczacılık, lojistik ve tedarik zinciri sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde satış, iş ve ürün geliştirme, pazarlama, mühendislik, robot teknolojileri alanlarında öncelikli olacak şekilde Covid-19 konusunda faaliyetlerimizi artırdığımızı ve yapılan gizlilik anlaşmaları dahilinde tasarım ve üretim aşamasına geçildiğini kamuoyuna duyururuz" denildi.

Gersan Elektrik hisseleri saat 1409'da yüzde 9.89 yükseliş ile tavan seviye olan 2.89 liradan işlem görüyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bazı abonelerde yüzde 100'e yaklaşan elektrik faturası
ENERJİKonutta fatura yüzde 50 dolayında arttı
Aksa Elektrik'ten "kıyasen fatura" bilgilendirmesi
ENERJİAksa Elektrik'ten "kıyasen fatura" bilgilendirmesi
Brent petrolün varili 32,73 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 32,73 dolar
'Büyük petrol anlaşması' sonrası petrol fiyatı yükseldi - haberler
ENERJİBüyük petrol anlaşmasıyla fiyatlar sert yükseldi!
Soma'daki kömür rezervi için ihale açıldı - haberler
ENERJİSoma'daki kömür rezervi için ihale
Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür - haberler
ENERJİEnerji sektörü çalışanlarına teşekkür
Bakan Dönmez G-20 Enerji Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi
ENERJİ"Fiyat oynaklığının bir an önce dinmesini belirttik"
Tüketimde belirgin düşüş - Haberler
ENERJİTüketimde belirgin düşüş
Son dakika haberi... Motorine 7 kuruş indirim - haberler
ENERJİMotorinde yeni indirim
Son dakika haberi... Motorinde 7 kuruş indirim - haberler
ENERJİMotorinde indirim geliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X