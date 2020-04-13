Reuters

Gersan Elektrik koronavirüs konusunda faaliyetlerini artırdığını ve UV Led teknolojisinde tasarım ve üretim aşamasına geçildiğini duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Nisan 2018'de Seoul Viosys firması ile yaptıkları anlaşma kapsamında şirketin "Türkiye tek yetkilisi" konumunda olduğu belirtilerek, "UV Led teknolojisini içeren ürünlerimizde ilaç, sağlık, otomotiv, makine, inşaat, yiyecek-içecek, eczacılık, lojistik ve tedarik zinciri sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde satış, iş ve ürün geliştirme, pazarlama, mühendislik, robot teknolojileri alanlarında öncelikli olacak şekilde Covid-19 konusunda faaliyetlerimizi artırdığımızı ve yapılan gizlilik anlaşmaları dahilinde tasarım ve üretim aşamasına geçildiğini kamuoyuna duyururuz" denildi.

Gersan Elektrik hisseleri saat 1409'da yüzde 9.89 yükseliş ile tavan seviye olan 2.89 liradan işlem görüyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!