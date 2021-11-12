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2015 yılından bu yana market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan yerli girişim Getir, Avrupa'nın ardından global yolculuğunda Amerika kıtasına ulaştı.

Yapılan açıklamada, Getir’in dünyanın en büyük pazarlarının başında gelen ABD’deki ilk durağı ülkenin en kalabalık üçüncü şehri Şikago oldu. Getir'in kurucu ortağı Nazım Salur, ABD’de Şikago operasyonumuzun hemen ardından New York ve Boston’da da hizmet vermeye başlayacağız. Amacımız ABD’de çok daha fazla şehirde hizmet vermek. ABD’de nüfusu 100 binin üzerinde 300 tane şehir var. Basketbol oyunundan örnek vermek gerekirse biz Türkiye liginde oynayan bir takımdık. Geçtiğimiz ocak ayında İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine açılmamızla birlikte EuroLeague’de oynamaya başladı. Amerika’da hizmete başlayarak artık NBA’de oynuyoruz diyebiliriz. Basketbol severler bilir, her basketbolcunun hayali NBA’de oynamak ve orada başarılı olmaktır. Bir girişimcinin hayalini de Amerika’da başarılı olmak süsler" değerlendirmesinde bulundu

Salur, ABD'de büyümeyi hızlandırmak için şartların iyi olması durumunda bir satın alma da yapabileceklerini kaydetti. Zamanı geldiğinde Türkiye'de değil ancak ABD'de halka arz düşündüğünü kaydeden Salur, "Halka arzı büyümek için fonlama olarak düşünmek lazım" dedi.

"HEDEFİMİZ GLOBAL BİR MARKA OLMAKTI"

Amerika operasyonunun şirket tarihinde dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Getir Kurucusu Nazım Salur, “Kurulduğumuz ilk günden itibaren hedefimiz global bir marka olmaktı. Bu vizyonumuza yatırımcılar inandı ve aldığımız 1,1 milyar doların üzerinde yatırım ile 7,7 milyar dolar değerlemeye ulaştık. Türkiye’nin en değerli şirketlerinden biri olurken, Avrupa’da yapılan listelerde de en çok dikkat çeken girişimler arasında yer aldık. Artık Avrupa’nın en büyük şehirlerinde sokaklarda gezerken Getir kuryelerini görüyorsunuz. Şu anda ise teknolojik girişimlerin merkezi Amerika’da, Türkiye’den çıkan orijinal bir iş modeli olarak ilk bayrağımızı Şikago’da astık. Türk markası Getir’in tüm dünyada büyüdüğünü görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

"SIRADA NEW YORK VE BOSTON VAR"

Amerika’da yıl sonuna kadar 3 şehirde hizmet vereceklerini belirten Salur, “Dünyada bir ilki 2015 yılında Getir markası ile Türkiye’de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturduk. Kurduğumuz bu iş modelinin bir benzeri olmadığı için yola çıktığımızda başımıza neler geleceğini bilmiyorduk. İlk zorluğu biz yaşadık, ilk çözümleri biz bulduk. Şimdi 6 yıldır oluşturduğumuz, öncüsü olduğumuz bu iş modelinin standartlarını yeni giriş yaptığımız ülke ve şehirlerde de geliştirmeye devam edeceğiz. ABD’de Şikago’nun ardından bir sonraki durağımız ise bir dünya şehri olan New York olacak. Ardından da Boston operasyonumuz ile genişlemeye devam edeceğiz. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve hizmet kalitesiyle Getir’in Amerika’da da büyük ilgi göreceğinden eminiz.”

‘TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

Getir’i gerçek bir global başarı hikayesine dönüştürmek istediklerini söyleyen Salur, “Beş harfli iki heceli, Türkçe bir kelimeyi dünyaya sevdirmek istiyoruz. Bu topraklardan çıkan bir şirketin bunu başarabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Kültürel ürünler ve markalar uluslararası platformlarda ülkelerin iz bırakan değerleri. Biz de Türkiye’nin değerlerini ve potansiyelini dünyaya anlatmaya katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

‘KLONLAYAN DEĞİL, KLONLANAN ÜLKE OLDUK"

Mobil teknoloji, perakende ve lojistik bilgiyi başarılı bir şekilde sentezleyen bir modellerinin olduğunu kaydeden Salur, “Bizim modelimiz dünyada şu anda en çok gündemde olan konulardan biri. Bu modeli biz icat ettik. Bizden sonra birçok pazar oyuncusu ortaya çıktı. Teknolojide başarılı olan girişimler başka ülkelerde de klonlanır. Türkiye genelde klonlayan ülkeydi, Getir özelinde klonlanan ülke olduk. Bu da bize büyük gurur veriyor. Dünyada bugün Getir’in yaklaşık 30 tane klonu var. Getir, tüketiciye yönelik bir teknoloji işi olarak bildiğimiz kadarıyla klonlanan ilk Türk işi. Önümüzdeki bir iki yıl içinde bu klon sayısının 100’e kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Bu işi ilk yapan biz olduğumuz için elimizdeki bilgi ve tecrübe ile rakiplerimizin çok önündeyiz.” diye konuştu.

"İHTİYAÇ GÖRÜRSEK YENİ YATIRIM TURU YAPARIZ"

Getir'in Chicago'da operasyonlarına başlaması ile ilgili düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan kurucu ortak Nazım Salur, ABD'deki büyümenin finansmanı için "Gerekirse o para var. Bizim tarz işlere yatırım yapan diyelim ki tüm dünyada 200 tane majör fon varsa bunların 190'ı bizim kapımızı çalmıştır. 'Bir sonraki yatırım turunu ne zaman yapacaksınız' diye bize rezervasyonu vardır. Daha çok paraya ihtiyaç görürsek onları çağırıp yeni bir yatırım turu yaparız" dedi.4

Salur, ayrıca n11’den hisse satın alınması konusunda da Rekabet Kurumu’na müracaatlarının olduğunu, sürecin sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi. Salur, “Şu anda market ürünlerinin hızlı getirilmesi işindeyiz. e-ticaretin de hızlanması gerekiyor. Orada da bir e-ticaret oyuncusuyla beraber bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ SATMAK DEĞİL BÜYÜTMEK"

Salur sözlerini şöyle tamamladı; "Yaklaşık 1000 çalışanımızın şirkette hissesi var. Onlar hem çalışanımız hem de ortağımız. Ayrıca bayilerimiz içinden de önemli bir kısmı bizim ilk kuryelerimiz. İlk bayiliklerimizi onlara uzun vade imkanları ile verdik. Bir başarı hikayesi yazarken bunun Türk ekosistemine dönecek şekilde yazılması da önemli. Biz şirketimizi satmayı değil büyütmeyi düşünerek işe başladık. İyi bir hikaye 3-5 senede çıkmıyor. İlk 10 senede güzel bir temel atılıyor, ikinci 10 senede de müthiş bir şirket oluyor. Türkiye’de bizden önceki başarı hikayeleri maalesef çok erken aşamada yabancılara satıldı. Yabancı şirketlerin satın almasına karşı değiliz ama 10 yıl sonra e-ticaret sektöründeki en büyük 10-15 firmanın tamamı yabancıların elinde olabilir. Gençlere de her zaman satmak için iş kurmamalarını tavsiye ediyorum. Bu satma hastalığından kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlere de iş kurarken 10 yıllık 20 yıllık planlar yapmalarını öneriyorum." şeklinde konuştu

GETİR'İN GLOBAL YOLCULUĞU

Getir’in global yolculuğu, bu yıl ocak ayında Londra’da başladı. Kıta Avrupası’ndaki ilk durağı ise Amsterdam oldu. Ardından Berlin ve Paris ile Avrupa’nın iki önemli ticaret merkezinde daha hizmete başlayan Getir, temmuz ayı başında Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren hızlı teslimat uygulaması BLOK’un tamamını satın alarak Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdi. Şu anda İngiltere’de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester, Cardiff, Brighton, Bristol, Southampton, Portsmouth, Sheffield, Nottingham ve Bradford olmak üzere 12 şehirde bulunan Getir, Hollanda’da Amsterdam, Den Haag, Leiden ve Amstelveen'de, Almanya’da Berlin ve Hamburg’da, Fransa’da Paris ve Lille'de, İspanya’da Barselona ve Madrid’de, İtalya’da Milano’da ve Portekiz’de Lizbon’da hizmet veriyor. Getir'in önümüzdeki dönemde hem Avrupa’da hem de ABD’deki faaliyet alanlarını genişletmeyi sürdüreceği belirtildi.