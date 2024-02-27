Exxen'de yayınlanan Gibi'nin 5.sezon tarihi belli oldu!
Absürt komedi ve kara mizah türündeki internet dizisi Gibi, Aziz Kedi ve başrolde oynayan Feyyaz Yiğit tarafından yazılıyor. 2021 yılında başlayan dizinin, beşinci sezonu merakla beklenirken, Exxen sezon tarihini açıkladı. İşte, Gibi 5.sezon tarihi...
Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrollerini paylaştığı Gibi dizisinin yeni sezonu izleyenler tarafından merakla bekleniyordu. Dizi, geçtiğimiz sene dördüncü sezonu bitirmişti. Exxen'de yayınlanan dizinin 5.sezon tarihi belli oldu. İşte, Gibi 5.sezon tarihi...
GİBİ 5.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Gibi dizisinin 5.sezonu, 8 Mart günü Exxen'de yayınlanacak.
GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Gibi, kendilerini türlü talihsizliklerin, tuhaf olayların içinde bulan iki yakın arkadaşın hikayesini konu ediyor. Zamanlarının çoğunu bir arada geçiren Yılmaz ve İlkkan, sürekli didişen iki yakın arkadaştır. Onlar sıradan bir yaşam sürse de, kendilerini sürekli hayatlarını karmaşıklaştıracak olayların içinde bulurlar. Küçük bir olayı devasa bir boyuta getirmeyi başaran Yılmaz ve İlkkan, zamanla işleri içinden çıkılmaz bir hale getirmekte ustalaşır.