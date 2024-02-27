GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gibi, kendilerini türlü talihsizliklerin, tuhaf olayların içinde bulan iki yakın arkadaşın hikayesini konu ediyor. Zamanlarının çoğunu bir arada geçiren Yılmaz ve İlkkan, sürekli didişen iki yakın arkadaştır. Onlar sıradan bir yaşam sürse de, kendilerini sürekli hayatlarını karmaşıklaştıracak olayların içinde bulurlar. Küçük bir olayı devasa bir boyuta getirmeyi başaran Yılmaz ve İlkkan, zamanla işleri içinden çıkılmaz bir hale getirmekte ustalaşır.