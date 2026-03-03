Giresun'da köpeğe çarpmamak için karşı şeride geçen otomobil kaza yaptı: 1 ölü
Giresun'da yola aniden çıkan köpekten kaçmak isteyen pikap sürücüsü, yol kenarındaki 68 yaşındaki Mustafa Koç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle fındık bahçesine savrulan Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 03.03.2026 - 09:31 Güncelleme:
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
KÖPEK ANİDEN YOLA ÇIKTI
İHA'daki habere göre olay; Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana geldi. Tirebolu-Doğankent kara yolu Sekü köyü mevkiinde F.Ş. yönetimindeki pikap, yola aniden çıkan köpekten kaçmak isterken yolun karşısında bulunan Mustafa Koç'a (68) çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki fındık bahçesine savrulan Mustafa Koç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Koç'un cenazesi Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü F.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ