        Giresun'da köpeğe çarpmamak için karşı şeribe geçen otomobil kaza yaptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Giresun'da köpeğe çarpmamak için karşı şeride geçen otomobil kaza yaptı: 1 ölü

        Giresun'da yola aniden çıkan köpekten kaçmak isteyen pikap sürücüsü, yol kenarındaki 68 yaşındaki Mustafa Koç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle fındık bahçesine savrulan Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 03.03.2026 - 09:31
        Köpeğe çarpmamak için öldürdü

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        KÖPEK ANİDEN YOLA ÇIKTI

        İHA'daki habere göre olay; Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana geldi. Tirebolu-Doğankent kara yolu Sekü köyü mevkiinde F.Ş. yönetimindeki pikap, yola aniden çıkan köpekten kaçmak isterken yolun karşısında bulunan Mustafa Koç'a (68) çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki fındık bahçesine savrulan Mustafa Koç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Koç'un cenazesi Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü F.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

