Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Giresunspor: 0 - Eyüpspor: 0 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Giresunspor: 0 - Eyüpspor: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 21:50 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüpspor ilk beraberliğini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonucun ardından lider Eyüpspor puanını 49'a, sonuncu sırada yer alan Giresunspor ise puanını 7'ye yükseltti.

        Bir sonraki haftada Eyüpspor evinde Gençlerbirliği'yle, Karadeniz ekibi ise deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15. dakikada orta sahadan gelişen atakta Regattin'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erkan güçlükle topu çeldi.

        29. dakikada sol kanattan Regattin'in ortasında arka direkte Thuram'ın şutunda kaleci Erkan gole izin vermedi.

        55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Caner’in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erkan’da kaldı.

        69. dakikada Eyüpspor’un kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Uğur’un kafa vuruşunda kaleci Erkan topu çeldi.

        90+6 dakikada Eyüpspor'un kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolde top ağlara gitti. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ömer Faruk Gültekin golü iptal etti.

        REKLAM

        Stat: Çotanak

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Haydar Avcı, Mehmet Dura, Onur Bingöl

        Giresunspor: Erkan, Faruk Can, Fatih, Anıl Yiğit, Mehmet, Ertuğrul, Şahin (Ali Emirhan dk. 90+7), Kasım Alperen (Furhan dk. 90+2), Enishan, Talha, Muhammet (Mert Han dk. 77)

        Yedekler: Göktan, Alperen Duman, Şenel Hami, Emre, Ahmet Lütfü

        Teknik Direktör: Serhat Güller

        Eyüpspor: Berke, Caner, Metehan, Uğur (Robin dk. 82), Mehmet Murat, Ampen (Sinan dk. 77), Alonso (Recep dk. 62), Regattin, Tugay (Seslar dk. 62), Thursan, Bruno (Mustafa dk. 77)

        Yedekler: Muhammed, Kubilay, Santos, Ömer, Bekir

        Teknik Direktör: Arda Turan

        Sarı kartlar: Gianni Bruno, Uğur Demirok (Eyüpspor), Enishan Ceylan, Şahin Dik, Erkan Anapa, Faruk Can Genç (Giresunspor)

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Semih fırtınası!
        Semih fırtınası!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"