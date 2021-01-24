Giresunspor: 1 - Balıkesirspor: 0
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Ogün Kamacı
Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 66 Traore),Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Hayrullah Bilazer, Serginho, Nalepa (Dk. 89 Uzodimma),Caner Hüseyin Bağ (Dk. 66 Erol Can Akdağ),Eren Tozlu (Dk. 90+1 Sadi Karaduman),Balde
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Abdulhamit Yıldız, Uğur Aygören, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cumali Bişi (Dk. 90+2 Sedat Kurnaz),Serdar Güncü (Dk. 90+2 Nwankwo),Anıl Taşdemir (Dk. 73 Doğa İşer),Foxi, Otoo, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 74 Muhammed Ali Doğan)
Gol: Dk. 88 Balde (Giresunspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90 Diarra, Dk. 90 Nalepa (yedek kulübesinde) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Eren Tozlu, Dk. 90+2 Erol Can Akdağ (Giresunspor),Dk. 70 Foxi, Dk. 90 Berat Aydoğdu, Dk. 90+2 Uğur Aygören (Aydeniz Et Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yendi.
Yeşil beyazlılar, Aydeniz Et Balıkesirspor karşısında elde ettiği 3 puanla üst üste 7. galibiyetini alırken, ligdeki liderliğini de sürdürdü.
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