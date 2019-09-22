Maçtan dakikalar
3. dakikada Tanase’nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında yükselen Ahmet İlhan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
51. dakikada konuk takım öne geçti. Barış Başdaş’ın ceza sahasına ortaladığı topu Giresunspor savunmasında Muhammed Bayır, göğsüyle Sabo’nun önüne indirip büyük hata yapınca topla buluşan Erik Sabo, takımını öne geçiren golü attı. 0-1
90. dakikada, Giresunspor beraberliği yakaladı. Kontra atakla rakip sahaya giren yeşil-beyazlılar, Del Valle’nin vuruşuyla beraberliği yakaladı: 1-1.
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