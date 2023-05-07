Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı Willian Arao, müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları devam eden kaleci Altay Bayındır ile Lincoln Henrique, zorlu deplasmanda boy göstermeyecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 67 puanla 2. sırada giriyor. Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

• Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, Eylül-Aralık 2013 arasından bu yana üst üste altı dış saha galibiyeti alamıyor. Sarı-lacivertli ekibin başında üst üste 6+ deplasman galibiyeti alan son yabancı teknik direktör ise 2005/06 sezonunda sekiz maçlık seri yakalayan Christoph Daum'du.

• Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor (2B 4M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek aldı.

• Giresunspor'a konuk olduğu yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (3G 3B), Aralık 1972'den (0-1) bu yana bu deplasmandan mağlup dönmüyor (3G 2B).

• Bu sezon Fenerbahçe'ye konuk olduğu Süper Lig maçını 2-1 kazanan Giresunspor, bugüne kadar bu rekabette üst üste iki galibiyet alamadı.

• Süper Lig'deki son 15 maçının birini kazanabilen Giresunspor (5B 9M), son üç karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, Ocak-Şubat 2022 arasından bu yana üst üste dört yenilgi aldığı bir süreç yaşamıyor.

• Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın 10'unu kazanan Fenerbahçe (2B 1M), bu galibiyetlerin tamamında 2+ gol sevinci yaşadı ancak sadece bir kez gole kapama yapabildi (4-0 vs Konyaspor).

• Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Fenerbahçe (17). Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana bir sezonda bu şekilde daha fazla gol bulan tek ekip de yine sarı-lacivertliler (2021/22'de 21 gol).

• Fenerbahçe forveti Diego Rossi'nin Süper Lig kariyerinde attığı 10 golün sekizi maçların ilk yarılarında geldi. Uruguaylı oyuncu, ilk 45 dakikalarda bulduğu gollerin yedisiyle karşılaşmaların açılışını yaptı.

• Bu sezon Süper Lig'de üç gol atan Ferdi Kadıoğlu, daha önceki iki sezonun toplamında kaydettiği gol sayısını yakaladı (2021/22'de 2 & 2020/21'de 1). Ferdi'nin sarı-lacivertli formayla daha yüksek sayıya ulaştığı tek sezon 2019/20 (4)