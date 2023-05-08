Giresunspor - Fenerbahçe yazar yorumları

"TAM BİR CAN PAZARI VARDI"

GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Tam bir "can pazarı" izledik aslında. Hani; "kora kor" denir ya, öyle bir mücadele vardı. Giresunspor'un, İrfan Buz ile birlikte ligde kalmak adına son şanslarını, büyük bir direnç ve inançla sahaya koyması vardı. Bu sabırlı ve mantıklı oyuna cevap veremeyen Fenerbahçe oldu. Böyle bir maçta olabilecek en güzel şey geldi Fenerbahçe'nin başına. Oyun sıkışmışken penaltı geldi, öne geçtiler. 20. Dakikadan itibaren de sanki maç bitmiş gibi oynamaya başladılar. Geçen haftalardan derslerini almamış gibi. "Sarsak" defanslarının yapacağı bir hatayı akıllarına bile getirmediler. Elinde oyunun iki yönünü de çok iyi oynayabilecek orta saha kalitesi varken ve her rakip geçiş oyunu ile O'nu avlarken, bir kişi eksik oynuyor sürekli. Sakızını çiğnerken, eline gelen şansı nasıl harcadıklarını anlatır artık. Yazık, çok yazık…"