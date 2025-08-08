Habertürk
Habertürk
        Girona, Manchester City'den Vitor Reis'i kiraladı - Futbol Haberleri

        Girona, Manchester City'den Vitor Reis'i kiraladı

        İspanya La Liga ekibi Girona, Manchester City'den Vitor Reis'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 15:02 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:02
        M.City'den Girona'ya!
        İspanya La Liga ekibi Girona, İngiltere'nin Manchester City takımından Vitor Reis'i kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

        Kulübün açıklamasında, "Girona'nın yeni stoperi, fiziksel gücü, iyi hava hakimiyeti ve isabetli top kontrolüyle öne çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

        Geçen sezon Brezilya temsilcisi Palmeiras'tan Manchester City'ye transfer olan 19 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu, İngiliz kulübünde 4 maçta forma giydi.

