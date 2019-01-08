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Türkiye son dönemde üniversitelerde yaşanan şiddet olaylarını konuşuyor. Çankaya Üniversitesi'nde öğrencisi tarafından katledilen Ceren Damar Şenel'in şoku henüz atlatamamışken, dün akşam saatlerinde bir başka üniversite yine silahlı dehşet yaşandı.
25 yaşındaki genç, arkadaşlık teklifini reddeden genç kızın okuduğu Selçuk Üniversitesi'ne pompalı tüfekle bastı. Güvenlik görevlilerinin dikkati faciayı önledi, genç etkisiz hale getirildi.
SON OLAY LİSEDE...
Gözler eğitim kurumlarındaki güvenlik önemlerine çevrilmişken son olay bu sabah bir lisede yaşandı.
Saat 09.00 sıralarında Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi içindeki özel meslek lisesinde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi M.A., iddiaya göre gitar kutusunda okula soktuğu tabancayla, atölyede yapılan iş eğitimi dersi sırasında, henüz bilinmeyen nedenle Motorlu Taşıtlar Teknolojisi Alanı öğretmeni Cengizhan Özlü'nün bacağına doğru bir el ateş etti.
DHA'nın haberine göre, diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından silah sesini duyan okul yöneticileri ve diğer öğretmenler atölyeye koştu. M.A.'nın elindeki tabanca alınırken, yaralanan öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sağ bacağından yaralanan öğretmen Cengizhan Özlü'ye müdahale etti. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cengizhan Özlü tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan öğrenci M.A. ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube ekiplerince polis merkezine götürüldü.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın okula gelerek, okul yöneticilerinden olayla ilgili bilgi aldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.
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