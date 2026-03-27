        Haberler Spor Basketbol STBL Glint Manisa Basket: 70 – Beşiktaş GAIN: 102 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Glint Manisa Basket: 70 – Beşiktaş GAIN: 102 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Glint Manisa Basket, sahasında, Beşiktaş GAIN'le karşılaştı. Müsabakayı siyah-beyazlılar 102-70 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Beşiktaş deplasmanda kazandı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 24’üncü haftasında Glint Manisa Basket, sahasında, Beşiktaş GAIN’i ağırladı. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maç, 102-70 Beşiktaş GAıN’in galibiyetiyle sona erdi.

        Maçın ilk periyodu 10-26, ilk yarısı 27-51, üçüncü periyodu 48-74 sonuçlandı. Konuk ekip maçtan da 102-70 galip ayrıldı. Bu skorla 24 maçta 20 galibiyete ulaşan Beşiktaş zirve yarışını sürdürdü. Manisa Basket ise 8 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi ise 21 sayıyla Beşiktaş GAıN’den Mathews oldu.

        SALON: Muradiye Spor Salonu

        HAKEMLER: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halil Erkoç

        GLİNT MANİSA BASKET: Stevenson 14, Smith 5, Buğra 5, Johnson 19, Pereira 5, Yağız 2, Karahan, Batu, Yiğit 4, Starks 10, Altan 2, Martin 4,

        BEŞİKTAŞ GAIN: Mathews 21, Berk 7, Yiğit 2, Morgan 7, Anthony Brown 12, Dotson, Kamagate 15, Lemar 13, Canberk 9, Ata 2, Yiğit 1, Vitto Brown 13

        1. PERİYOT: 10-26

        DEVRE: 27-51

        3. PERİYOT: 48-74

        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        İşte en pahalı transferler!
        İşte en pahalı transferler!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası