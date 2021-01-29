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Reuters

ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM),2035 yılı itibariyle tüm yeni araçlarının elektrikli olacağını duyurdu.

Geçen yıl ABD'de 2.5 milyon araç satan GM'in, elektrikli araç satışları ise 20 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, elektrikli ve otonom araçlara 27 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. ABD'li üretici ülkedeki fabrikalarında da 2030 yılından itibaren yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanımına geçeceğini duyurdu.

GM'in bu çıkışı, ABD Başkanı Joe Biden'ın federal hükümetin filosundaki 650 bin aracı elektrikli olanlar ile değiştirme planını açıklamasından günler sonra gelmesi ile dikkat çekti.

Chevrolet, Buick, GMC ve Cadillac gibi markaları bünyesinde bulunduran GM, küçük değişiklikler yaparak yaklaşık 60 yıldır kullanmaya devam ettiği logosunda ilk kez farklı bir tasarıma gitmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Yeni logomuz sıfır trafik kazası, sıfır emisyon ve sıfır trafik vizyonunu yansıtıyor" bilgisi paylaşılmıştı.