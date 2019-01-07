Popçu İrem Derici, konserlerde birlikte sahne aldığı dansçısı Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü YouTuber Gökçe Yıldırım, dün yayınladığı 'Bu konu hakkında ilk ve son kez konuşuyorum' başlıklı videosunda eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin, kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını iddia etti. Yıldırım, Şu açıklamalarda bulundu:
"Bu yıl büyük haksızlıklara uğradım, insanlıktan utandığım olaylarla karşılaştım ama ben hiçbir zaman kötülüğe kötülükle yanıt veren bir insan olmadım. Elimden geldiğince sessiz kaldım ama beni Instagram'dan takip edenler olup biten birçok şeyi gördü. Sosyal medyada gördüğünüz her şey doğru. Evet; bir ilişkim varken ilişkiye başlandı ve bunu karşı taraf yaptı. Karşı taraf bunun için aylarca uğraştı. Hiçbir şekilde dikkate almıyorduk ama vazgeçmedi ve amacına ulaştı.
"BİLGİSAYARIMDA İĞRENÇ VİDEOLARINI GÖRDÜM"
İğrenç şeyler görmek zorunda kalmaktan dolayı üzüntülüyüm. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin oturumu açıktı. Orada ben her şeyi gördüm. Bütün yazışmaları, videoları, resimleri ve bir sürü iğrenç şeyleri... Herkes hak ettiği hayatı bir gün yaşar. 'Ben affederim ama Allah affetmez' diye bir laf vardır ya... Hakkımı helal etmiyorum.
"BENİMLE TANIŞMAK İSTEDİ"
Yıldırım, aldatıldığını öğrenmeden önce İrem Derici'nin kendisine mesaj attığını da açıkladı. Ünlü YouTuber, "O kişi bana mesaj çekti. Mesajda aynen şu şekilde; 'Canım, senin şu oynak bizi bir türlü tanıştırmadı. Biz bir araya gelelim bacım' Beni en çok etkileyen oydu. Şaka gibi, ben utanırım. Kızın erkek arkadaşına yürüyorsun ve bir de mesaj atıyorsun" dedi.
"SEVGİLİMİ ELDE ETMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI!"
Öte yandan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan YouTuber Gökçe Yıldırım, "Ataberk'le sevgiliyken İrem Derici'yle çirkin mesajlaşmalarını yakaladım. İrem Derici, Ataberk'e benim için 'oynak' demiş. Sevgilimle İrem Derici'nin bütün yazışmaları elimde. Sevgilim beni İrem Derici'yle aldattı. Sevgilimin İrem Derici'yle yazışmalarını yakalayınca çok utandım. İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı" açıklamasını yaptı.
"KULAĞINI HER ŞEYE KAPAT, BİZİ BİLİYORUM"
Ataberk Özdene, İrem Derici ile fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Kulağını her şeye kapat, bizi biliyorum, sadece benimle dans et. Seni seviyorum!" notuyla paylaşmıştı.
"SADECE AİLE!"
Derici ise, geçtiğimzi günlerde sosyal medya hesabından köpeği ve Ataberk Özdene ile fotoğrafını "Sadece aile" notuyla paylaşmıştı.
"İREM, BİZ EVLİYKEN SEDAT'A EVLENME TEKLİFİ ETTİ"
Geçtiğimiz aylarda Işın Karaca da irem Derici hakkında bir açıklamada bulunmuştu. Sedat Doğan ile evli olduğu sırada İrem Derici'nin Doğan'a evlenme teklifi ettiğini söyleyen Karaca, "Daha boşanmamıştık. Gecenin bir vakti, çok sevdiğim bir arkadaşım fotoğraf attı bana. Kızımın biyolojik babası ile meslektaşım olan kadının facebook'ta paylaştığı fotoğraf... El ele duruyorlar. O gün artık dedim ki 'hayat sert bir şey, çok acımasız ve insanı yoran bir şey. Sabredip durmak gerekiyor.' Bu bahsettiğimiz insan da İrem Derici idi..." açıklamasını yapmıştı.
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