Gökçe Yıldırım: İrem Derici ve Ataberk Özdene'nin elimde iğrenç mesajları ve videoları var!

Ünlü YouTuber Gökçe Yıldırım, dün yayınladığı "Bu konu hakkında ilk ve son kez konuşuyorum" başlıklı videosunda eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin, kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını iddia etti. Yıldırım, "İğrenç şeyler görmek zorunda kalmaktan dolayı üzüntülüyüm. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin oturumu açıktı. Orada ben her şeyi gördüm. Bütün yazışmaları, videoları, resimleri ve bir sürü iğrenç şeyleri... Herkes hakettiğini bir gün yaşar" dedi