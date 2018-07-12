Gökhan Tepe, 'Hadi Be'ye konuk oldu.

"BENİM İÇİN ÖLÜMSÜZ ANLARDAN BİRİYDİ"

Gökhan tepe, bugüne kadar yüzlerce konser verdiğini, özellikle 2012 yılında Harbiye Açıkhava’da verdiği konseri unutamadığını anlattı:

Başlangıç konuşmasını yapmadan önce ilk şarkı ile birlikte özel bir şov hazırlamıştık. Bittiğinde öyle bir alkış geldi ki, sonradan izlediğimde fark ettim gözlerim dolmuş ve birkaç adım geri gitmişim. O anda o duygusal enerjiyi kaldıramamışım, hatıralarım arasında çok güzel bir yeri var. Daha sonra yaptığım konuşmada baya heyecanlıydım. Benim için ölümsüz anlardan biriydi.

"ÇÖP POŞETLERİNİN DOLMADAN ATILMASINA SİNİR OLUYORUM"

Röportajın boşluk doldurma kısmında ünlü şarkıcı, "Asla para harcamam dediğin ya da para harcarken elimin çok zor gittiği şey ...?" sorusunda ki boşluğu şu şekilde doldurdu:



"Çok şey var aslında. Müsrifliği sevmem, biraz tutumlu olmak lazım. Devir o devir, israf eden iflas eder. Biz de israfı sevmiyoruz. Mesela evde çöp poşetlerinin daha dolmadan atılmasına sinir oluyorum. Ona verilen paraya günah değil mi? Doldur ondan sonra at, israfa gerek yok."

"BANA 'GÖKHAN' DEMİYORLAR"

Başarılı şarkıcı, okul yıllarından bu yana kendisine nasıl seslenildiği sorusuna, "Bana oldum olası 'Tepe' derler, bir ortamda 'Gökhan' denildiğinde arkadaşlar döner etrafına bir bakarlar 'kime diyorlar?' diye. Bir süre sonra yabancılaşıyorsun adına, bana 'Gökhan' demiyorlar 'Tepe' diyorlar hep" cevabını verdi.

"SONUÇTA BELİRLİ BİR SINIRLAR VARDIR"

Gökhan Tepe, "Evlendikten sonra katılamadığım bir arkadaş davetinden ötürü o grupta bana hanımcısın dendiği olmuştur” sorusu üzerine, "Hayır” kartını gösterip "Göğsümü gere gere yanlış. Aylin o konularda gerçekten sağduyulu, belirli bir sınırları vardır. Evliyiz ama serbest bırakır beni. Dostlarımla, arkadaşlarımla bir şey gerçekleştirirsem seve seve paylaşır" ifadelerini kullandı.

"MÜZİK HAYATTAKİ EN AKILLI ANAHTARLARDAN BİR TANESİDİR”

Gökhan Tepe’ye yöneltilen “Müzikal yeteneğini gençlik yıllarında (17/18 yaş) beğendiğin bir karşı cinsi etkilemek için kullandın mı?” sorusuna, “Evet” kartını gösterip "Olmuştur tabii ki canım olmaz mı? Müzik hayatta ki en akıllı anahtarlardan bir tanesidir. Filmlere konu oluyor ya sahilde kucağında gitarla şarkı söyleyen erkekler hep bir tık sempatik geliyor" şeklinde konuştu.

YENİ ALBÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

“İlk kez kapakta hashtag kullanıldı sanırım, o da benim fikrimdi bu albümde. Artık teknoloji devri ve yaz2018 hashtagi ile dinleyicilerimin albümle alakalı birçok görsele ve şarkılarıma ulaşmalarında kolaylık olması amacıyla albüm kapağına taşıdık. Bu albümle alakalı yapılabilecek en farklı fikir de buydu bence, insanların albümün içeriğine hemen ulaşabilecekleri bir çalışma oldu."