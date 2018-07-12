Gökhan Tepe, 'Hadi Be'ye konuk oldu.
"BENİM İÇİN ÖLÜMSÜZ ANLARDAN BİRİYDİ"
Gökhan tepe, bugüne kadar yüzlerce konser verdiğini, özellikle 2012 yılında Harbiye Açıkhava’da verdiği konseri unutamadığını anlattı:
Başlangıç konuşmasını yapmadan önce ilk şarkı ile birlikte özel bir şov hazırlamıştık. Bittiğinde öyle bir alkış geldi ki, sonradan izlediğimde fark ettim gözlerim dolmuş ve birkaç adım geri gitmişim. O anda o duygusal enerjiyi kaldıramamışım, hatıralarım arasında çok güzel bir yeri var. Daha sonra yaptığım konuşmada baya heyecanlıydım. Benim için ölümsüz anlardan biriydi.
"ÇÖP POŞETLERİNİN DOLMADAN ATILMASINA SİNİR OLUYORUM"
Röportajın boşluk doldurma kısmında ünlü şarkıcı, "Asla para harcamam dediğin ya da para harcarken elimin çok zor gittiği şey ...?" sorusunda ki boşluğu şu şekilde doldurdu:
"Çok şey var aslında. Müsrifliği sevmem, biraz tutumlu olmak lazım. Devir o devir, israf eden iflas eder. Biz de israfı sevmiyoruz. Mesela evde çöp poşetlerinin daha dolmadan atılmasına sinir oluyorum. Ona verilen paraya günah değil mi? Doldur ondan sonra at, israfa gerek yok."
"BANA 'GÖKHAN' DEMİYORLAR"
Başarılı şarkıcı, okul yıllarından bu yana kendisine nasıl seslenildiği sorusuna, "Bana oldum olası 'Tepe' derler, bir ortamda 'Gökhan' denildiğinde arkadaşlar döner etrafına bir bakarlar 'kime diyorlar?' diye. Bir süre sonra yabancılaşıyorsun adına, bana 'Gökhan' demiyorlar 'Tepe' diyorlar hep" cevabını verdi.
"SONUÇTA BELİRLİ BİR SINIRLAR VARDIR"
Gökhan Tepe, "Evlendikten sonra katılamadığım bir arkadaş davetinden ötürü o grupta bana hanımcısın dendiği olmuştur” sorusu üzerine, "Hayır” kartını gösterip "Göğsümü gere gere yanlış. Aylin o konularda gerçekten sağduyulu, belirli bir sınırları vardır. Evliyiz ama serbest bırakır beni. Dostlarımla, arkadaşlarımla bir şey gerçekleştirirsem seve seve paylaşır" ifadelerini kullandı.
"MÜZİK HAYATTAKİ EN AKILLI ANAHTARLARDAN BİR TANESİDİR”
Gökhan Tepe’ye yöneltilen “Müzikal yeteneğini gençlik yıllarında (17/18 yaş) beğendiğin bir karşı cinsi etkilemek için kullandın mı?” sorusuna, “Evet” kartını gösterip "Olmuştur tabii ki canım olmaz mı? Müzik hayatta ki en akıllı anahtarlardan bir tanesidir. Filmlere konu oluyor ya sahilde kucağında gitarla şarkı söyleyen erkekler hep bir tık sempatik geliyor" şeklinde konuştu.
YENİ ALBÜMÜ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
“İlk kez kapakta hashtag kullanıldı sanırım, o da benim fikrimdi bu albümde. Artık teknoloji devri ve yaz2018 hashtagi ile dinleyicilerimin albümle alakalı birçok görsele ve şarkılarıma ulaşmalarında kolaylık olması amacıyla albüm kapağına taşıdık. Bu albümle alakalı yapılabilecek en farklı fikir de buydu bence, insanların albümün içeriğine hemen ulaşabilecekleri bir çalışma oldu."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.