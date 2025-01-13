Göksel Gümüşdağ: Böyle gitmesi kaos sebebidir!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımının ligin ilk yarı performansı, TFF ve MHK’nın mevcut hakem gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısını tamamladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Baktığınızda bu sezon kötü bir performans göstermedik. Sadece Avrupa'da ilerleyemediğimiz için üzüldük. Sakatlıklarımız ve bazı performanslarda eksiklerimiz vardı. 3 gün arayla sürekli maç oynadık. Buna rağmen takım büyük gayret gösterdi. Sezon sonunda Avrupa'ya gidecek konuma geleceğiz. İkinci yarı için önemli transferler yaptık. Yusuf Sarı ve Christopher Operi'yi kadromuza kattık. 1-2 takviye daha yapacağız" ifadelerini kullandı.

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"TFF'NİN NİTELİKLİ VAR HAKEMLERİNİ GETİRMEKTE ZORLANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ligin ikinci devresinde yabancı VAR hakeminin görev yapacağıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Gümüşdağ, “Şu anda yabancı VAR konusu var. Bir önceki federasyonda da bu konuyu kabul etmiştik ama endişelerimizi de dile getirmiştik. Bugünkü federasyon, yabancı VAR konusuna sıcak baktıklarını belirtti. Biz de bu konuya 'evet' dedik ama endişelerimizi anlattık. Nitelikli hakemleri getirmekte zorlanacaklarını düşünüyorum. Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki nitelikli hakemleri istediğimizi belirtmiştik. Yoksa yabancı VAR bize zarar verir. VAR'daki hakemlerin tamamının başarısız olduğunu söylüyoruz. Bir kısmının da şaibeli olduğunu söylüyoruz. Bu konular televizyon kanallarında konuşuluyor. VAR'ı bu kadar kötü yönetenler varsa, bunla ilgili müdahale yapılıyor ama Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Başkanı olduğu gibi duruyor. Geçmişte bir '8 Mart faciası' var. Onu da temizleyemeden ikinci bir '8 Mart faciası' yaptı. Yabancı VAR konusuna, o da inanmıyordu. Şimdi ona tutunuyor. Biz, yabancı VAR hakemini MHK Başkanı'nı orada tutmak için getirmeyelim. Endişem budur" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU, VAR KONUSUNDA AVRUPA'DAKİ ÜLKELERE ÖNCÜLÜK ETTİ"

Yeni hakem sistemiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Gümüşdağ, "2016 yılında Kulüpler Birliği'nin başkanı oldum. Yaklaşık üç buçuk senede yeniliklerin takipçisi olduk. Kulüpler Birliği'nde başkan olduğum dönemde 'Teknoloji hakemliği' dediğimde herkes şaşırıyordu. Buna dönemin federasyon başkanı Yıldırım Demirören de dahil. O gün benim başkanvekilim Mustafa Eröğüt, genel sekreter Kadir Gardaş, o günkü MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, 'UEFA ve FIFA'nın 'Teknoloji hakemliği' ile ilgili organizasyonlarına katıldılar. 'Futbolun ruhunu bozar' ve 'Oyunu tamamen soğutur' dediler. Zaten bir kırmızı kartta oyun beş dakika duruyor. Varsın 30-0 saniye dursun ama adalet sağlansın. Artık dünyada VAR'sız bir maç kalmadı. Türk futbolu, VAR konusunda o zamanlarda, Avrupa'daki ülkelere öncülük etti" şeklinde konuştu.