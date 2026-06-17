Göksel Gümüşdağ HT Spor'a konuştu: Yabancı sınırlamasını doğru bulmuyorum

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Sarajevo - Inter Turku eşleşmesinin galibiyle eşleşti.

Kura çekimi sonrası Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"GRUPLARA KALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bizim için özellikle 12. sezonumuzda 10. kez Avrupa kupalarına katılmak ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmak bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu sürece devam edeceğiz. Özellikle ülke puanında üçüncü sırada yer alıyoruz. Başarımızı sürdürmek istiyoruz. Konferans Ligi’nde en çok gol atan dokuzuncu takım olmak da bizi ayrıca mutlu ediyor. Buradaki başarıyı devam ettirip gruplara kalmayı hedefliyoruz.

🦉 RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Sarajevo - Inter Turku eşleşmesinin galibiyle eşleşti.



🎙️ Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ: Bizim için özellikle 12. sezonumuzda 10. kez Avrupa kupalarına katılmak ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmak bizi… pic.twitter.com/D5xcSGXoCp — HT Spor (@HTSpor) June 17, 2026

"AVRUPA ÇOK ÖNEMLİ"

İnşallah bu elemeyi geçeriz. Avrupa çok önemli; bu maçlar adeta milli maç havasında oynanıyor. İnanıyorum ki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da başarılı sonuçlar alır. Başta cumartesi sabahı olmak üzere, A Milli Takımımızın Paraguay karşısında başarılı olup yola devam edeceğine inanıyorum.

🦉 RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Sarajevo - Inter Turku eşleşmesinin galibiyle eşleşti.



🎙️ Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ: İnşallah bu elemeyi geçeriz. Avrupa çok önemli; bu maçlar adeta milli maç havasında oynanıyor. İnanıyorum ki… pic.twitter.com/H2EB2O3DB1 — HT Spor (@HTSpor) June 17, 2026

"TRANSFERLERİ AVRUPA'YA YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Transferleri Avrupa maçlarına yetiştirmeyi planlıyoruz. Sağ bek ve sol bek pozisyonları için transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak ana hatlarıyla oldukça iyi bir kadromuz var. Bu nedenle çok acele etmiyoruz; doğru tercihlerle eksik bölgeleri, hocayla yaptığımız toplantılarda belirlemeye çalışıyoruz. İlk maçımız 23 Temmuz’da. Bu nedenle transferini tamamladığımız oyuncuları o maça yetiştirmek için hazırlayacağız. Takımımız genç, tecrübeli ve kaliteli oyunculardan oluşuyor.

🦉 Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu!



🎙️ Göksel Gümüşdağ: Transferleri Avrupa maçlarına yetiştirmeyi planlıyoruz. Sağ bek ve sol bek pozisyonları için transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak ana hatlarıyla oldukça iyi bir kadromuz… pic.twitter.com/muALMKTnb9 — HT Spor (@HTSpor) June 17, 2026

"YABANCI SINIRLAMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

TFF bir karar almış, bu karara saygı duyuyoruz; ancak yabancı sınırlaması getirilmesini doğru bulmuyorum. Uzun zamandır Avrupa’ya gidiyoruz. Eğer Avrupa’da iyi sonuçlar almak istiyorsak, Avrupa şartlarıyla eşit seviyede olmamız gerekiyor.