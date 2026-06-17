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        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Rams Başakşehir Göksel Gümüşdağ HT Spor'a konuştu: Yabancı sınırlamasını doğru bulmuyorum

        Göksel Gümüşdağ HT Spor'a konuştu: Yabancı sınırlamasını doğru bulmuyorum

        Rams Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Avrupa'da gruplara kalmak istediklerini ve transferleri yetiştirmeyi planladıklarını dile getiren Gümüşdağ, yabancı sınırlaması getirilmesini doğru bulmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        "Yabancı sınırlaması doğru değil"

        RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Sarajevo - Inter Turku eşleşmesinin galibiyle eşleşti.

        Kura çekimi sonrası Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "GRUPLARA KALMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Bizim için özellikle 12. sezonumuzda 10. kez Avrupa kupalarına katılmak ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmak bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu sürece devam edeceğiz. Özellikle ülke puanında üçüncü sırada yer alıyoruz. Başarımızı sürdürmek istiyoruz. Konferans Ligi’nde en çok gol atan dokuzuncu takım olmak da bizi ayrıca mutlu ediyor. Buradaki başarıyı devam ettirip gruplara kalmayı hedefliyoruz.

        "AVRUPA ÇOK ÖNEMLİ"

        İnşallah bu elemeyi geçeriz. Avrupa çok önemli; bu maçlar adeta milli maç havasında oynanıyor. İnanıyorum ki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da başarılı sonuçlar alır. Başta cumartesi sabahı olmak üzere, A Milli Takımımızın Paraguay karşısında başarılı olup yola devam edeceğine inanıyorum.

        "TRANSFERLERİ AVRUPA'YA YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

        Transferleri Avrupa maçlarına yetiştirmeyi planlıyoruz. Sağ bek ve sol bek pozisyonları için transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak ana hatlarıyla oldukça iyi bir kadromuz var. Bu nedenle çok acele etmiyoruz; doğru tercihlerle eksik bölgeleri, hocayla yaptığımız toplantılarda belirlemeye çalışıyoruz. İlk maçımız 23 Temmuz’da. Bu nedenle transferini tamamladığımız oyuncuları o maça yetiştirmek için hazırlayacağız. Takımımız genç, tecrübeli ve kaliteli oyunculardan oluşuyor.

        "YABANCI SINIRLAMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

        TFF bir karar almış, bu karara saygı duyuyoruz; ancak yabancı sınırlaması getirilmesini doğru bulmuyorum. Uzun zamandır Avrupa’ya gidiyoruz. Eğer Avrupa’da iyi sonuçlar almak istiyorsak, Avrupa şartlarıyla eşit seviyede olmamız gerekiyor.

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