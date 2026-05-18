Göksel: Ömrüm diyetle geçti!
Şarkıcı Göksel, "Diyet yapmayı hiç sevmiyorum. Diyetlerimi çok sık bozuyorum. Ömrüm diyet yapmakla geçti" dedi
Göksel, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çocuk yıllarından bahseden şarkıcı, "Çok hayalperest ve tuhaf bir çocuktum. Hep dışarıda olmak isterdim. Annem çok şiir yazıyordu. Ama müzik tarafım babamdan geliyor. Babam bizi şarkı söyleyerek uyandırırdı" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olan şarkıcı, "Aslında psikoloji okumak istiyordum ama felsefeyi kazandım" ifadesini kullandı.
Çok unutkan olduğunu da sözlerine ekleyen Göksel, "Çok unutkanım. Ocağın altını kapatmayı unuturum. Gençken aldatıldığımı çok geç anlamıştım. Artık cin gibiyim. Ocağı unuturum sevgilimi unutmam" diye konuştu.
‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katılan 54 yaşındaki şarkıcı, sürekli kilo problemi yaşadığını ifade ederek, "Diyet yapmayı hiç sevmiyorum. Diyetlerimi çok sık bozuyorum. Ömrüm diyet yapmakla geçti. Yaradılış itibarıyla çok önce biri değilim. Sahneye çıktığım için kontrollü olmak zorundayım. Bozuyorum tekrar başlıyorum" dedi.