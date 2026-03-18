Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Gökyüzü korkusu kabusunuz olmasın: Aerofobiyle baş etmenin etkili yöntemleri

        Uçağa binmekten korkanlara rehber: Korkunuzu adım adım nasıl azaltırsınız?

        Seyahat özgürlüğünüzü uçak korkusu mu kısıtlıyor? Doğru bilgi ve pratiklerle bu korkuyu azaltmak ve daha rahat uçmak mümkün. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçuşta sakin kalmanın püf noktaları

        Gökyüzüne çıkma fikri sizi endişelendiriyor mu? Aerofobi, doğru yöntemler uygulandığında kontrol altına alınabilen bir korku türü olarak dikkat çekiyor.

        UÇMA KORKUSU (AEROFOBİ) NEDİR?

        Uçma korkusu, uçuş düşüncesi sırasında ya da uçuş esnasında ortaya çıkan yoğun endişe, stres ve korku durumudur. Bazı kişiler için bu durum yalnızca hafif bir huzursuzlukken, bazıları için panik atağa kadar ilerleyebilen ciddi bir kaygı haline dönüşebilir. Korkunun şiddeti arttıkça kişi kontrolünü kaybetme hissi yaşayabilir ve farkında olmadan çeşitli tepkiler verebilir. Aerofobi, bazen tek bir travmatik deneyimle ortaya çıkabildiği gibi, birden fazla faktörün birleşimiyle de gelişebilir.

        UÇMA KORKUSUNUN NEDENLERİ

        Uçma korkusunun kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel etkenlerin birlikte rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler de bu korkuyu tetikleyebilir.

        GENETİK FAKTÖRLER

        Ailede anksiyete ya da fobi öyküsü bulunan kişilerde uçma korkusu görülme ihtimali daha yüksektir. Anne veya babadan gelen yatkınlık, bireyin ilerleyen dönemlerinde benzer korkular geliştirmesine zemin hazırlayabilir.

        ÇEVRESEL FAKTÖRLER

        Uçuşun tehlikeli olduğu yönündeki yanlış inanışlar ve eksik bilgiler korkuyu besleyebilir. Daha önce hiç uçmamış kişilerde görülebileceği gibi, sık uçan bireylerde de sonradan gelişebilir.

        TETİKLEYİCİ DURUMLAR

        Kalkış ve iniş sırasında yaşanan yoğun kaygı

        Şiddetli türbülans deneyimleri

        Uçakta hastalık bulaşacağına dair korkular

        Terör olayları veya uçak kazalarına dair haberler

        UÇMA KORKUSUNUN BELİRTİLERİ

        YOĞUN ANKSİYETE VE PANİK ATAK

        Aerofobi yaşayan bireylerde panik atak sık görülebilir. Tedavi süreci kişiden kişiye değişir. Bazı bireyler psikoterapi ile iyileşirken, bazıları ilaç desteğine ihtiyaç duyabilir. Uçuş öncesinde nefes egzersizleri yapmak ya da bir uzmana danışmak oldukça faydalı olabilir.

        KALP ÇARPINTISI VE NEFES DARLIĞI

        Vücudun tehdit algıladığı durumlarda verdiği doğal bir tepkidir. Bu belirtiler, kontrol kaybı hissiyle birleştiğinde korkunun daha da artmasına neden olabilir.

        TERLEME VE TİTREME

        Korkuya karşı verilen fiziksel bir savunma tepkisidir. Özellikle kontrol kaybı düşüncesi bu belirtilerin şiddetini artırabilir.

        BAŞ DÖNMESİ VE MİDE BULANTISI

        Yoğun kaygının fiziksel yansımalarından biridir. Uçuş başlamadan önce bile hissedilebilir ve kişinin kendini hasta hissetmesine neden olabilir.

        KAÇINMA DAVRANIŞI

        Bazı kişiler korkuyla yüzleşmek yerine uçuşlardan tamamen uzak durmayı tercih eder. Bu durum zamanla sosyal izolasyona ve fırsat kayıplarına yol açabilir.

        UÇMA KORKUSUYLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

        SOLUNUM VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ

        Derin nefes alıp yavaşça vermek, vücudu sakinleştirmenin en etkili yollarından biridir. Bu egzersizler düzenli uygulandığında kaygıyı belirgin şekilde azaltabilir.

        OLUMLU DÜŞÜNCE GELİŞTİRME

        Uçuş sırasında duyulan sesleri felaket olarak yorumlamak yerine, dikkati başka noktalara yönlendirmek korkunun azalmasına yardımcı olur.

        DOĞRU BİLGİ EDİNMEK

        Uçuş güvenliği, pilot eğitimi ve uçak sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak bilinmeyene karşı duyulan korkuyu azaltır.

        KADEMELİ MARUZ KALMA

        Korkunun üzerine adım adım gitmek etkili bir yöntemdir. Önce havalimanına gitmek, ardından kısa uçuşlar denemek süreci kolaylaştırabilir.

        BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT)

        Korkuya neden olan düşünce kalıplarını değiştirmeyi hedefler. Daha gerçekçi bir bakış açısı kazandırarak kaygıyı azaltır.

        UÇUŞ SİMÜLASYONLARI

        Gerçek uçuş deneyimini taklit eden simülasyonlar, kontrollü bir şekilde korkuyla yüzleşme imkânı sunar.

        UÇUŞ SIRASINDA KORKUYU AZALTMA YOLLARI

        DİKKAT DAĞITICI AKTİVİTELER

        Kitap okumak, oyun oynamak ya da bulmaca çözmek zihni meşgul ederek kaygıyı azaltır.

        MÜZİK VE MEDİTASYON

        Rahatlatıcı müzikler ve rehberli meditasyonlar zihinsel gerginliği hafifletir.

        KABİN EKİBİYLE İLETİŞİM

        Kabin görevlileri ve pilotlarla iletişim kurmak güven hissini artırır ve yalnız olmadığınızı hissettirir.

        KONFORLU KIYAFET SEÇİMİ

        Fiziksel rahatlık, zihinsel rahatlamayı da destekler. Rahat kıyafetler uçuş deneyimini daha konforlu hale getirir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

