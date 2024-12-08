Gökyüzündeki en büyük trajediler: Uçuş tarihini temelli değiştiren 10 uçak kazası!

Uçakla seyahat, bugün son derece güvenli bir ulaşım yöntemi olarak kabul ediliyor. Ancak bu güvenlik seviyesi, geçmişte yaşanan kazaların ardından alınan kritik önlemler ve yapılan teknolojik yenilikler sayesinde sağlandı. Gökyüzündeki çarpışmalardan uçak içi yangınlara kadar, tarihteki bu 10 ünlü uçak kazası, havacılık sektöründe devrim niteliğinde iyileştirmelere yol açtı.