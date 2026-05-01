        Haberler Keşfet

        Gol sevinci neden cezaya dönüştü? Her şey Liverpool yıldızının o mesajıyla başladı! İşte forma çıkarma yasağının bilinmeyen hikayesi

        Maç berabere giderken son saniyede gelen gol tribünleri ayağa kaldırıyor. Futbolcu kendini kaybetmiş gibi koşuyor, eli formasına gidiyor ama duruyor. Çünkü biliyor: O anın bedeli sarı kart. Peki bu kural nasıl ortaya çıktı? Kökleri, 90'lı yıllarda sahaya taşınan bir mesaja kadar uzanıyor.

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Futbolun en saf ve duygusal anlarından biri gol sevinci. Oyuncuların o anki duygusunu dışa vurduğu bu birkaç saniye, zamanla katı kurallarla sınırlandırıldı. Forma çıkarma yasağı da bunun en net örneklerinden biri. Bugün bir futbolcu formasını çıkardığı anda hakem tereddütsüz sarı kartına başvuruyor. Peki bu kuralın arkasında yatan sebep ne?

        Görsel kaynak: iStock

        İLK KIVILCIM: ROBBIE FOWLER'IN MESAJI

        1997 yılında Liverpool forması giyen Robbie Fowler, attığı golün ardından formasını kaldırarak altındaki tişörtte yer alan mesajı gösterdi. Bu mesaj, işten çıkarılan liman işçilerine destek içeriyordu.

        Bu hareket, futbol sahasının bir ''mesaj platformuna'' dönüşebileceğini gösterdi. Futbol otoriteleri için asıl sorun da buydu: Oyuncular milyonlara doğrudan mesaj verebiliyordu.

        Görsel kaynak: AP

        KRİTİK KIRILMA: DIEGO FORLÁN OLAYI

        Tartışmaları büyüten olay ise birkaç yıl sonra yaşandı. 2002 yılında Manchester United forması giyen Diego Forlán, attığı golün ardından formasını çıkardı. Ancak sevinçten çok, sonrası konuşuldu.

        Forlán, formasını tekrar giymekte zorlandı. Oyun yeniden başlarken Forlán bir süre sahada üstü çıplak şekilde oynamak zorunda kaldı. Bu görüntü, futbolun ''kontrolsüz kutlama'' sorununu somutlaştırdı.

        Futbol otoriteleri için bu olay iki şeyi net gösterdi: Kutlamalar oyunun akışını bozabiliyor ve profesyonellik sınırı aşılabiliyordu.

        Görsel kaynak: AP

        FUTBOLUN SINIRLARI TARTIŞILIYOR

        Fowler'ın politik mesajı ve Forlán'ın kontrolsüz kutlaması sonrası tartışmalar büyüdü.

        Oyuncuların gol sevinçlerinde siyasi ve sosyal mesajlar vermesi, kutlamaların giderek abartılması, yayıncılar ve sponsorların bu durumdan rahatsız olması futbolun yönetimini zorlaştırmaya başladı.

        Artık konu sadece bir sevinç değil, oyunun sınırlarının nerede başlayıp nerede biteceğiydi.

        Görsel kaynak: iStock

        SON NOKTA: 2004'TE KURAL RESMEN GELDİ

        Tüm bu gelişmelerin ardından futbolun kural koyucusu IFAB, 2004 yılında net bir karar aldı.

        Gol sevincinde forma çıkarmak, '''sportmenlik dışı davranış'' kapsamına alındı ve otomatik sarı kartla cezalandırılmaya başlandı. Böylece hakemlerin yorumu devreden çıktı ve kural standart hale geldi. Tüm dünyada aynı şekilde uygulanmaya başlandı.

        Görsel kaynak: iStock

        TEK NEDEN DİSİPLİN DEĞİL

        Zamanla bu yasağın arkasındaki nedenler de daha net ortaya çıktı.

        Bir yandan sahada siyasi ya da kişisel mesajların önüne geçilmek istendi. Diğer yandan uzun süren kutlamaların oyunun temposunu bozması engellendi.

        En görünmeyen ama en güçlü nedenlerden biri ise ekonomiydi. Gol anları, sponsorların en çok göründüğü anlar. Forma çıkarıldığında bu görünürlük ortadan kalkıyordu.

        Görsel kaynak: iStock

        Sonuç olarak 1997'de bir işçi grevine destek mesajıyla başlayan süreç, 2002'de Forlán'ın unutulmaz anıyla büyüdü ve 2004'te kesin bir kurala dönüştü.

        Görsel kaynak: iStock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cem Yılmaz, havalimanındaki görevliyle video çekti

        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yurt dışı seyahati öncesinde havalimanında bindiği buggy aracının görevlisiyle esprili bir video paylaştı

        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!