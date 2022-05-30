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Gönül Dağı Dilek öldü mü, diziden çıktı mı? Gülsim Ali İlhan sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

Gönül Dağı sezon finali ile izleyiciyi ekranlara kitledi. TRT1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Dizinin yayınlanan 65. bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

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    Gönül Dağı Dilek öldü mü, diziden çıktı mı? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu?

    Gönül Dağı sezon finali ile izleyicilere duygusal dakikalar yaşattı. Düğün kutlamalarının yapıldığı eğlenceli sahneler ile açılışı yapan dizinin son sahneleri dikkat çekti. Taner'in yaralı halde Dilek'i dağdan indirmesi ve sonrasındaki hastane sahneleri "Gönül Dağı Dilek öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sorularını gündeme getirdi. İşte, merak edilen soruların yanıtı...
  • 02
    Gönül Dağı Dilek öldü mü, diziden çıktı mı? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu?

    "GİTMENİN VAKTİ GELDİ TANER"

    Gönül Dağı dizisi sezon finalinde Dilek'in "Ölmek nasıl bir şey Abdullah amca, ölünce ne olur? sorusu ve "Gitmenin vakti geldi Taner, yılkı atları beni çağırıyor, gönül dağı beni çağırıyor." sözleri damga vurdu.  Dilek karakterini canladıran Gülsim Ali İlhan'ın diziye veda edeceği iddia edildi.
  • 03
    Gönül Dağı Dilek öldü mü, diziden çıktı mı? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu?

    DİLEK ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

    Taner Dilek'i kurtarmak için gelse de onu kanlar içinde yerde bulur. Dağdan düşen bir kayanın altında kalan Dilek hastaneye kaldırılır. Ameliyata alınan Dilek ölmüş, oğlu dünyaya gelmiş, Taner ise üzüntüden kendini kaybetmiştir.
  • 04
    Gönül Dağı Dilek öldü mü, diziden çıktı mı? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu?

    GÜLSİM ALİ İLHAN'DAN YANIT GELDİ

    Gülsim Ali İlhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'i Sivrihisar'ı ve tüm ekibi çok sevdim, sadece hikayem bitti. Ben de böyle bitsin istemezdim. Elveda Gönül Dağı ailesi" ifadelerine yer verdi.

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