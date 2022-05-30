"GİTMENİN VAKTİ GELDİ TANER"

Gönül Dağı dizisi sezon finalinde Dilek'in "Ölmek nasıl bir şey Abdullah amca, ölünce ne olur? sorusu ve "Gitmenin vakti geldi Taner, yılkı atları beni çağırıyor, gönül dağı beni çağırıyor." sözleri damga vurdu. Dilek karakterini canladıran Gülsim Ali İlhan'ın diziye veda edeceği iddia edildi.