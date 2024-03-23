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        Haberler Magazin Gönül Yazar'dan açıklama: 4-5 ay önce yaşandı - Magazin haberleri

        Gönül Yazar'dan açıklama: 4-5 ay önce yaşandı

        Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sebebi ile hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Yazar, "Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:41
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        Gönül Yazar, 'ayağına pıhtı attı ve hastaneye kaldırıldı'ğına dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

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        "4-5 AY ÖNCE YAŞANDI"

        Sanatçı sosyal medyada "Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi" ifadelerini kullandı.

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        Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.

        #GÖNÜL YAZAR
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