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        Haberler Ekonomi Otomobil Goodyear Türkiye'den üretime geçici ara - Otomobil Haberleri

        Goodyear Türkiye'den üretime 'stok' arası

        Goodyear Türkiye, üretime geçici olarak ara verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "İzmit fabrikamızda stok ayarlaması amacıyla 3 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilmesine karar verilmiştir" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:40
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        Goodyear Türkiye'den üretime geçici ara
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        Goodyear Türkiye, İzmit fabrikasındaki üretime geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamada, stok ayarlaması nedeniyle İzmit fabrikasındaki faaliyetlerin 1 ay süreyle askıya alındığı kaydedildi.

        Goodyear'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Nisan 2024 tarihli kararı uyarınca, İzmit fabrikamızda stok ayarlaması amacıyla 3 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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