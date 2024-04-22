Google, 2024 Dünya Günü için Doodle yaptı! Dünya Günü nedir, neden kutlanır?
Google, 2024 Dünya Günü için doodle yaptı. 22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek için her yıl tüm dünyada kutlanıyor. İşte, detaylar...
Önemli olay ve kişileri doodle haline getirerek farkındalık yaratan Google, bugün yani 22 Nisan günü yeni bir doodle yaptı. Google, 22 Nisan Dünya Günü'nden iklim değişikliği ve çevre kirliliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Günü doodle haline getirildi. Peki, Dünya Günü nedir, ne zamandan beri kutlanır? İşte, detaylar...
DÜNYA GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?
Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarka John McConnell tarafından San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilmiştir. John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti.
Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.