Google’ın, kullanıcıların sorularına sesli ve yazılı yanıt veren sesli akıllı asistanı Google Asistan’a 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında yeni özellikler eklendi.

Hava durumundan seyahate, yeme-içmeden eğlence ve müziğe kadar çeşitli alanlarda pek çok konuda yapay zeka destekli yapısıyla kullanıcılara yardımcı olan uygulamaya Sevgililer Günü'ne özel bir rap şarkı da eklendi.

14 Şubat için eklenen bu şarkıyı dinlemek için “OK Google – Sevgililer Günü rap şarkısı söyle” demek yeterli oluyor.

Şarkının sözleri de sanal ile gerçek dünya arasındaki farkın altını çiziyor. Google’ı Sevgililer Günü rap şarkısının sözleri şöyle:

Yalan mı dünya yoksa sanal mı rüya? Kim gerçek, kim sanal anlar mısın bir bakışta? Google Asistan der ki sevgidir tek gerçek olan. Ayrı dünyalarda var olsak da...

Google’dan yapılan açıklamaya göre Android cihazların yanısıra iPhone’larda da Türkçe olarak kullanılabilen Google Asistan’a Sevgililer Günü’nde yöneltilebilecek şu örnek soru ve cümleler bulunuyor:

OK Google – Seni seviyorum

OK Google – Sevgililer Günü rap şarkısı söyle

OK Google – Bu akşam ne yapıyorsun?

OK Google – Sevgililer Günü’nü kutluyor musun?

OK Google – Sevgilim olur musun?

OK Google – Sevgililer Günü yaklaşıyor

OK Google – Bugün Sevgililer Günü

OK Google – Sevgililer Günün kutlu olsun

OK Google – Sevgililer Günü’nde ne yapabilirim?

OK Google – Sevgililer Günü’nden nefret ediyorum

OK Google – Aşk nedir?

OK Google – Beni sevdiğini söyle

OK Google – Sevgilin var mı?

OK Google – Sevgililer Günü’nü seviyor musun?

OK Google – Aşk ile ilgili ilginç gerçekler