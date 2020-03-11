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Dünya genelinde şu ana kadar 4 bin 200’den fazla kişinin ölümüne neden olan ve en son dün geceyarısı itibariyle Türkiye’de de ilk resmi vakanın görüldüğü açıklanan koronavirüs, Google’ı da harekete geçirdi. Google, virüs ile ilgili yanlış bilgilerin internet aracılığıyla yayılmasını önüne geçmek için arama motoru başta olmak üzere sunduğu hizmetlere müdahale etmeye başladı. İnternet devinin bu kapsamda yaptığı son yenilik, Google arama motoru üzerinden koronavirüs ile ilgili yapılan aramalara eklenen “SOS Uyarısı” oldu.

İLGİLİ TÜM ARAMALAR BURAYA ÇIKIYOR

Google’da koronavirüs, coronavirus, corona virüsü, COVID-19 gibi kelimeleri arayan kullanıcıların karşısına çıkan artık ilk olarak “SOS Uyarısı” çıkıyor.

Bu uyarı ile internet kullanıcıları Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili resmi onaylanmış bilgileri linki ile Twitter, Facebook veya e-posta aracılığıyla paylaşabiliyor.

Kullanıcılar, bu SOS uyarısının yanısıra ilgili arama sonuçlarına eklenen “Yardım ve Bilgi” kısmıyla da Dünya Sağlık Örgütü’nün “Koronavirüsü Danışma Bilgisi”, “Koronavirüsü Durum Değerlendirmesi” ve “Koronavirüsü Soru & Cevap” sayfalarına yönlendiriliyor.

Googla arama motorunda ayrıca Dünya Sağlık Örgütü kaynaklı “Emniyet İpuçları” ile virüsten etkilenen bölgeler de harita üzerinden kullanıcılara gösterimi yapılıyor.

REKLAMLARA İZİN VERMİYOR, UYGULAMALARI KALDIRIYOR

Kendi çalışanlarına evden çalışmayı öneren Google, geçen haftalarda YouTube üzerinden paylaşılan ve koronavirüsünü engellediğini iddia eden içerikleri sildiğini ve bu kapsamda YouTube başta olmak üzere platformları üzerinden verilen koronavirüs reklamlarını engellediğini duyurmuştu.

ABD’li şirket ayrıca koronavirüs ile ilgili bazı yanıltıcı uygulamaları da mobil uygulama mağazası Google Play Store'dan kaldırıldığını açıklamıştı.