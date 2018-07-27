Google, Play Store geliştirici politikalarında güncellemeye giderek birkaç kategorideki uygulamalara engelleme getirdi. Yeni düzenlemeye göre kripto para madenciliği ile ilgili uygulamalara izin veilmeyecek. Ayrıca çocuklara yönelik yetişkin öğeler sunan rahatsız edici ve şiddetli materyallere sahip olan uygulamalar da kesinlikle mağazada yer almayacak.

Kripto para madenciliğine benzer bir engel de geçtiğimiz ay Apple’den gelmişti. Teknoloji devi şirket, arka planda kripto para üretmek için geliştirilen uygulamaların App Store’da yer almasını yasaklamıştı. Google da aynı stratejiyi benimseyerek artık Play Store’da kripto para madenciliği yapan uygulamalara izin vermeyeceğini duyurdu. Ancak kripto paraya ilişkin yardımcı uygulamalara madencilik yapmadığı sürece izin verilecek.

Kripto para madenciliği yapan ve çocuklara yönelik ürpertici içerikler sunanlar dışında Google Play’de patlayıcı, ateşli silah ve mühimmat satışı yapan uygulamalara da izin verilmeyecek. Ayrıca kalitesiz, üzerinde uğraşılmamış, diğer uygulamaları taklit ederek sırf reklamlara hizmet etmek için geliştirilmiş ve üzerine orijinal bir şey katmayan uygulamalar da mağazadan silinecek.

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