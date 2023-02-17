Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Sosyal Medya
ABONE OL

Google, Twitter, Meta ve Apple daha sert AB çevrimiçi kurallarıyla karşı karşıya

Avrupa Birliği online platformların aylık kullanıcı sayılarına dayanan içerik kurallarında sıkılaştırmaya gitt. Google, Apple, Twitter ve Meta'nın katılaşan kurallar karşısında zorluk yaşaması söz konusu. AB Komisyonu'nun talebi üzerine önde gelen teknoloji devleri, Avrupa çapındaki kullanıcı sayılarını açıkladı

Google, Twitter, Meta ve Apple daha sert AB çevrimiçi kurallarıyla karşı karşıya
Reuters / HABERTURK.COM

Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) olarak bilinen yeni kuralları, 45 milyondan fazla kullanıcısı olan şirketleri çok büyük çevrimiçi platformlar olarak etiketliyor ve risk yönetimi ve dış ve bağımsız denetim gibi yükümlülüklere tabi tutulmasına sebep oluyor. Ayrıca verileri yetkililer ve araştırmacılarla paylaşmaları ve bir davranış kuralları benimsemeleri gerekliliğini de ortaya çıkartıyor.

17 ŞUBAT'A KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

Avrupa Komisyonu, çevrimiçi platformlara ve arama motorlarına aylık aktif kullanıcılarını yayınlamaları için 17 Şubat'a kadar süre vermişti. Çok büyük çevrimiçi platformların kurallara uymak veya para cezalarını riske atmak için dört ayı vardı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN SUNDUĞU KULLANICI SAYILARI

Twitter, son 45 günün tahminine dayanarak AB'de aylık ortalama 100,9 milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı.

Alphabet, kullanıcıların hesaplarına dayalı bir sayı kümesi ve oturumu kapatmış alıcılara dayalı başka bir sayı kümesi sağlayarak, kullanıcıların bir hesapta oturum açmış veya oturumları kapalı olsa da hizmetlerine erişebileceklerini belirterek aşağıdaki rakamları sundu;

Oturum açan kullanıcıların aylık ortalama sayısının Google Haritalar'da 278,6 milyon, Google Play'de 274,6 milyon, Google Arama'da 332 milyon, Alışveriş'te 74,9 milyon ve YouTube'da 401,7 milyon.

Apple, yalnızca iPhone'ları için oluşturulan ve aylık 45 milyondan fazla kullanıcısı olan App Store'un çok büyük bir çevrimiçi platform olarak nitelendirildiğini belirterek aynı kuralları iPad'ler, Mac bilgisayarlar, Apple Watch ve TV için App Store'a da uygulayacağını belirtti.

Firmadan yapılan açıklamada, "Apple, tamamen gönüllü olarak, App Store'un mevcut sürümlerinin her birini (şu anda VLOP atama eşiğini karşılamayanlar dahil) VLOP'lar için mevcut DSA gereksinimleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Çünkü DSA'nın hedefleri Apple'ın tüketicileri yasadışı içerikten koruma hedefleriyle uyumludur" denildi.

Meta bu hafta başında, AB'de Facebook'ta aylık ortalama 255 milyon aktif kullanıcıya ve 2022'nin son altı ayında Instagram'da yaklaşık 250 milyon aylık ortalama aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YouTube'un yeni CEO'su Hint asıllı Neal Mohan oldu
TEKNOLOJİ YouTube'da yeni CEO dönemi!
Depremde anında neden Vodafone, Turkcell, Türk Telekom neden çekmedi? Radyo Erişim Ağı paylaşımı RAN nedir, nasıl çalışır?
TEKNOLOJİ Baz istasyonları neden birbiriyle haberleşemedi?
Çin oyun endüstrisi kan kaybediyor
TEKNOLOJİ Çin oyun endüstrisi kan kaybediyor
SpaceX'in Starlink uyduları Türkiye üzerinde görüldü! SaceX'in Starlink uydusu nedir, Türkiye'ye geldi mi, deprem bölgesinde ne işe yarar?
TEKNOLOJİ Starlink Türkiye üzerinde!
Deprem bölgesindeki baz istasyonları açıklaması
TEKNOLOJİ Deprem bölgesindeki baz istasyonlarıyla ilgili özel ...
Yurtdışından deprem yardımı yapmak isteyenlere aracı oluyor
TEKNOLOJİ Yurtdışından deprem yardımı yapmak isteyenlere aracı ...
Depremin internet faturası! - Turkcell fatura, deprem bölgesi internet - Öne çıkan haberler
TEKNOLOJİ Depremin internet faturası!
Çalışanlarının yüzde 20'den fazlası işini kaybedecek
TEKNOLOJİ Çalışanlarının yüzde 20'den fazlası işini kaybedecek
Twitter Kahramanmaraş depreminin sesi oldu! 52 milyon paylaşım... - En son haberler
TEKNOLOJİ Twitter deprem bölgesinin sesi oldu
Kahramanmaraş depreminde GSM operatörlerine ağır eleştiriler! Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yine sınıfta kaldı... - Deprem haberleri
TEKNOLOJİ Sesimizi duyan var mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.