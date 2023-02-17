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Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) olarak bilinen yeni kuralları, 45 milyondan fazla kullanıcısı olan şirketleri çok büyük çevrimiçi platformlar olarak etiketliyor ve risk yönetimi ve dış ve bağımsız denetim gibi yükümlülüklere tabi tutulmasına sebep oluyor. Ayrıca verileri yetkililer ve araştırmacılarla paylaşmaları ve bir davranış kuralları benimsemeleri gerekliliğini de ortaya çıkartıyor.

17 ŞUBAT'A KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

Avrupa Komisyonu, çevrimiçi platformlara ve arama motorlarına aylık aktif kullanıcılarını yayınlamaları için 17 Şubat'a kadar süre vermişti. Çok büyük çevrimiçi platformların kurallara uymak veya para cezalarını riske atmak için dört ayı vardı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN SUNDUĞU KULLANICI SAYILARI

Twitter, son 45 günün tahminine dayanarak AB'de aylık ortalama 100,9 milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı.

Alphabet, kullanıcıların hesaplarına dayalı bir sayı kümesi ve oturumu kapatmış alıcılara dayalı başka bir sayı kümesi sağlayarak, kullanıcıların bir hesapta oturum açmış veya oturumları kapalı olsa da hizmetlerine erişebileceklerini belirterek aşağıdaki rakamları sundu;

Oturum açan kullanıcıların aylık ortalama sayısının Google Haritalar'da 278,6 milyon, Google Play'de 274,6 milyon, Google Arama'da 332 milyon, Alışveriş'te 74,9 milyon ve YouTube'da 401,7 milyon.

Apple, yalnızca iPhone'ları için oluşturulan ve aylık 45 milyondan fazla kullanıcısı olan App Store'un çok büyük bir çevrimiçi platform olarak nitelendirildiğini belirterek aynı kuralları iPad'ler, Mac bilgisayarlar, Apple Watch ve TV için App Store'a da uygulayacağını belirtti.

Firmadan yapılan açıklamada, "Apple, tamamen gönüllü olarak, App Store'un mevcut sürümlerinin her birini (şu anda VLOP atama eşiğini karşılamayanlar dahil) VLOP'lar için mevcut DSA gereksinimleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Çünkü DSA'nın hedefleri Apple'ın tüketicileri yasadışı içerikten koruma hedefleriyle uyumludur" denildi.

Meta bu hafta başında, AB'de Facebook'ta aylık ortalama 255 milyon aktif kullanıcıya ve 2022'nin son altı ayında Instagram'da yaklaşık 250 milyon aylık ortalama aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı.