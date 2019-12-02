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HaberlerTeknolojiGörme engelliler için EyeSense uygulamasına yeni özellik eklendi - Haberler

Türk Telekom’un EyeSense uygulaması ile görme engelliler renkleri ayırt edebilecek

Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği sesli uyarı sistemi ile nesneleri tanıyabilen EyeSense uygulamasına “Renk Tanıma” özelliği eklendi. Ara yüzü de yenilenen uygulamayla görme engelliler, cisimlerin renklerini tanımlayabilecek.

EyeSense
HABERTURK.COM

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan “EyeSense” uygulamasını yeni özelliklerle destekledi.

EyeSense uygulamasına “Renk Tanıma” özelliğiyle zenginleştiren Türk Telekom, uygulamanın ara yüzünü de yeniledi. 

Renk Tanıma özelliği sayesinde kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komut sistemiyle renklerin tanımını duyabiliyorlar.

NESNELERİ DE TANIYOR

Geçen yıl Türk Telekom tarafından geliştirilen binlerce objenin tanımlı olduğu “Nesne Tanıma” özelliğiyle EyeSense uygulaması görme engellilerin nesneleri ayırt edebilmesine yardımcı oluyor.

Görme engelli bireyler akıllı telefonunu nesneye doğru yönelterek objelerin ne olduğunu öğrenebiliyor ve tanımlarını dinleyebiliyor.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, EyeSense uygulamasının görme engelli bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal medyada aktif olarak yer almalarını sağlamak için geliştirildiği ifade edildi.

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