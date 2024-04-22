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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Gözler Fed faiz kararında! Fed Nisan toplantısı ne zaman, Fed faizi ne zaman düşürecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Fed Nisan toplantısı ne zaman? Bu ay faiz oranı düşer mi?

        Fed Nisan faiz kararı için küresel piyasalar toplantıya odaklandı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz oranını düşürmesi beklenirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamalar, olumlu beklentilerin yönünü değiştirdi. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:48
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        Küresel piyasalarda gözler Fed kararına dönerken, faiz kararına yönelik gelen açıklamalar dalgalanmalar yaratıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamalarla politika faizinin geleceği hakkında olumsuz sinyaller veriyor. Peki, Fed Nisan faiz kararı ne olacak, Fed faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacak? İşte, detaylar...

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        FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs günü saat 21.00 - 22.00 sıralarında açıklanacak.

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        NİSAN AYINDA FED FAİZİ DÜŞÜRÜR MÜ?

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kanada Ekonomisi Washington Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin geçen yılki performansının "oldukça güçlü" olduğunu anımsattı.

        Artan arzın güçlü büyümeyi, harcamaları ve istihdamı desteklemesi ve enflasyondaki kayda değer düşüş nedeniyle geçen yıl yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme elde ettiklerini dile getiren Powell, "Son veriler, sağlam bir büyüme ve iş gücü piyasasında devam eden güç olduğunu ancak aynı zamanda yüzde 2 enflasyon hedefimize dönüş konusunda bu yıl daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösteriyor." diye konuştu.

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        FED'İN FAİZ İNDİRİMİ İÇİN BİR SÜRE DAHA BEKLEYECEK

        Powell, para politikasını gevşetmeden önce enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güvene ihtiyaç duyduklarını yineleyerek, geçen yılın ikinci yarısında elde edilen düşük enflasyon verilerine aşırı tepki vermemek için daha fazla güven aradıklarını hatırlattı.

        Bununla beraber, ABD'de açıklanan tüketici ve üretici enflasyonuna ilişkin verilerden alınan karışık sinyaller, Fed'in faiz indirimlerine Haziran ayında başlama ihtimalini sekteye uğratan başka bir gelişme oldu.

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