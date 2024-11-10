Göztepe: 2 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşılaştı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 90+8. dakikada penaltıdan Romula, 90+10. dakikada Matsuki kaydetti.

GÖZTEPE'NİN SERİSİ DEVAM ETTİ!

Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Göztepe'nin Konyaspor maçıyla galibiyet serisi 5 maça çıkardı. Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, Başakşehir galibiyeti sonrası puan kaybetti.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla maçın hakemleri ve her iki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Müsabakadan önce saygı duruşunda bulunuldu.