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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe: 2 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Göztepe Haberleri

        Göztepe: 2 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:09
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        Göztepe evinde kazandı, serisini sürdürdü!
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşılaştı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

        Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 90+8. dakikada penaltıdan Romula, 90+10. dakikada Matsuki kaydetti.

        GÖZTEPE'NİN SERİSİ DEVAM ETTİ!

        Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Göztepe'nin Konyaspor maçıyla galibiyet serisi 5 maça çıkardı. Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, Başakşehir galibiyeti sonrası puan kaybetti.

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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla maçın hakemleri ve her iki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Müsabakadan önce saygı duruşunda bulunuldu.

        Bu sonucun ardından Göztepe puanını 18'e çıkardı. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

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