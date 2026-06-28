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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Göztepe Göztepe, Alex Matos transferi için Sheffield United ile anlaştı!

        Göztepe, Alex Matos transferi için Sheffield United ile anlaştı!

        Göztepe, Sheffield United forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un transferi için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göztepe, Alex Matos transferini bitiriyor!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce İngiltere Championship ekibi Bristol City'den Sinclair Armstrong'u ve Brezilya temsilcisi Gremio'dan Andre Henrique'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de orta saha takviyesi için harekete geçti.

        İzmir ekibinin, İngiltere Championship takımlarından Sheffield United'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Haziran 2028'e kadar Sheffield United ile sözleşmesi bulunan genç futbolcunun da Göztepe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, taraflar arasındaki son görüşmelerin ardından transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

        Geçtiğimiz sezon Sheffield United formasıyla Championship'te 8 maça çıkan Alex Matos, 323 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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