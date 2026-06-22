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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Arda Okan için 10 milyon euro istiyor!

        Göztepe, Arda Okan için 10 milyon euro istiyor!

        Göztepe, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        İşte Göztepe'nin Arda Okan için istediği bonservis!

        Transferde golcüler Bristol City'den İrlandalı Sinclair Armstrong ve Gremio'dan Brezilyalı Andre Henrique'yi resmen kadrosuna dahil eden Göztepe'de gözler satışı gündemde olan oyunculara çevrildi.

        Forvet transferinde erken hamleler yapan sarı-kırmızılı yönetim özellikle Juan, Dennis ve Arda Okan'a gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Brezilyalı golcü Juan'ı geçen sezonun ara döneminde 15 milyon euro karşılığında Fransa'nın Lille ekibine satmayan Sport Republic şirketinin Sambacı'dan en az 20 milyon euro gelir beklediği vurgulandı. Lille'in Juan için bir kez daha Göztepe'nin kapısını çalması beklenirken, Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'e ise başta Trabzonspor olmak üzere Almanya'dan da talipler olduğu vurgulandı.

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        Yönetimin, Dennis için kapıyı 7 milyon eurodan açtığı belirtildi. Geçen sezon Göztepe'nin sağ kanadında görev yapan zaman zaman da hücumda oynayan Arda Okan'ın da bonservis bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi.

        Galatasaray'ın ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncuya başka takımlardan da teklifler geldiği vurgulandı. Yönetim kanadı ise aceleci davranmayarak 3 oyuncudan maksimum gelir elde etmeyi hedefliyor. Şu ana kadar Lech Poznan'a transfer olan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'ten 2 milyon euroya yakın gelir elde eden Sport Republic şirketi ağustos ayına kadar transferlerden 30 milyon euro ya da üzerinde bir para bekliyor.

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