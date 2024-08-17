Göztepe - Fenerbahçe: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine son dakikalarda yakalandı ve 2-2'lik skorla 1 puana razı oldu.

Fenerbahçe, 45+3'te Dzeko (pen.) ve 45+7'de En-Nesyri'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda bastıran Göztepe, 68'de Koray Günter ve 90+5'te Romulo'nun golleriyle güçlü rakibinden 1 puanı kaptı: 2-2.

Bu sezon ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde puanını 4'e çıkarırken, Göztepe ise 2 puana ulaştı.

REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR Müsabakanın 17. dakikasında Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda top, kaleci Arda'da kaldı. 18. dakikada Dennis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 30. dakikada Göztepe'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.

44. dakikada ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı. 45+1. dakikada ceza sahası içinde Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 45+7. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

68. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Koray Günter'in kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-2. 82. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest atışı kullanan Tijanic'in vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere uzaklaştırdı. 90+5. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Juan, topu göğsüyle Romulo'nun önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.