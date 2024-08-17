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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe - Fenerbahçe: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Göztepe - Fenerbahçe: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, İzmir'de 90+5'te yıkıldı! Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, Dzeko ve En-Nesyri ile 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 90+5'te Romulo'nun golüne engel olamayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 20:47 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:10
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        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine son dakikalarda yakalandı ve 2-2'lik skorla 1 puana razı oldu.

        Fenerbahçe, 45+3'te Dzeko (pen.) ve 45+7'de En-Nesyri'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda bastıran Göztepe, 68'de Koray Günter ve 90+5'te Romulo'nun golleriyle güçlü rakibinden 1 puanı kaptı: 2-2.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Bu sezon ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde puanını 4'e çıkarırken, Göztepe ise 2 puana ulaştı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        Müsabakanın 17. dakikasında Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda top, kaleci Arda'da kaldı.

        18. dakikada Dennis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        30. dakikada Göztepe'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.

        44. dakikada ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.

        45+1. dakikada ceza sahası içinde Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

        45+7. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

        68. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Koray Günter'in kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.

        82. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest atışı kullanan Tijanic'in vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere uzaklaştırdı.

        90+5. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Juan, topu göğsüyle Romulo'nun önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı

        Göztepe: Arda Özçimen, Nielsen (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma Silva (Dk. 55 Bokele), Doğan Erdoğan (Dk. 65 Ahmed Ildız), Solet (Dk. 65 Tijanic), Dennis, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 55 Juan), Romulo

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 74 Mert Müldür), Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic (Dk. 87 Krunic), Saint-Maximin (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), En-Nesyri (Dk. 87 Cenk Tosun), Dzeko

        Goller: Dk. 45+3 Dzeko (Penaltıdan), Dk. 45+7 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 68 Koray Günter, Dk. 90+5 Romulo (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 70 Saint-Maximin, Dk. 87 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 85 Bokele, Dk. 90+2 Koray Günter (Göztepe)

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